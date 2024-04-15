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Haberler Galeri Karagümrük Fenerbahçe maçında olay yaratan penaltı pozisyonu! Spor yorumcularından flaş sözler

Karagümrük Fenerbahçe maçında olay yaratan penaltı pozisyonu! Spor yorumcularından flaş sözler

Süper Lig'de 32. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Liderlik yarışında hata yapmayan sarı-lacivertli takım, 1-0 geriye düştüğü maçı Dzeko ve Batshuayi'nin golleriyle 2-1 kazanarak maç fazlasıyla lider oldu. Spor yazarları geceye damgasını vuran karşılaşmada penaltı poziyonu için dikkat çeken ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 15.04.2024 10:20 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 10:21
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Karagümrük Fenerbahçe maçında olay yaratan penaltı pozisyonu! Spor yorumcularından flaş sözler
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Zorlu maçın ilk yarısı 1-0 geride kapatan Kanarya, ikinci yarıdaki iştahlı oyunuyla Dzeko ve Batshuayi'nin (Pen) attığı gollerle geriden gelerek rakibini 1-2 mağlup etmeyi başardı.
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Karagümrük Fenerbahçe maçında olay yaratan penaltı pozisyonu! Spor yorumcularından flaş sözler
Yabancı VAR hakeminin görev aldığı maçta maçın orta hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun kararları tartışmalara sebep oldu. SABAH Spor'un duayen kalemleri Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül tartışmalı pozisyonlar hakkında çok çarpıcı sözler söyledi.
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Karagümrük Fenerbahçe maçında olay yaratan penaltı pozisyonu! Spor yorumcularından flaş sözler

ÖMER ÜRÜNDÜL: OLYMPIAKOS MAÇINA BENZER BİR MAÇ

Fenerbahçe açısından Olympiakos maçına benzer ilginç bir maç yaşandı. İlk devrede Fenerbahçe son derece düşük tempoyla oynadı. Etkili hücum girişimleri yoktu. Önde baskı da yoktu. Dolayısıyla pozisyon sıkıntısı üst düzeydeydi. Zaten tek pozisyona da Krunic girdi ve kaçırdı. Buna karşılık rölanti ofansif anlayışta rakibin önemli kontratak tuzaklarına düşüldü.

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Karagümrük Fenerbahçe maçında olay yaratan penaltı pozisyonu! Spor yorumcularından flaş sözler

İki net pozisyonu Livakovic kurtardı. Devre biterken de skor dezavantajına düşüldü. İsmail Kartal ikinci yarıya Batshuayi'yi alıp Krunic'i çıkartarak çift santrforlu oyuna döndü. Böyle bir tabloda dolayısıyla risk de alınacaktı. Bu yüzden ilk 10-15 dakikada mutlaka beraberliği bulmak gerekirdi. Ve öyle de oldu. 2. Yarı erken gelen gol takımın moralini ve temposunu da yükseltti. Penaltıyla kısa sürede 2. gol de geldi. Fenerbahçe bu moralle daha iyi oynamaya başladı.

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Karagümrük Fenerbahçe maçında olay yaratan penaltı pozisyonu! Spor yorumcularından flaş sözler

Karagümrük'te de oyun açısından ciddi bir düşüş görünüyordu. Ardından Batshuayi ile çok önemli bir 3.gol fırsatı kaçtı. Belki bu yüksek tempodan sonra son 15 dakikada biraz sıkıntılar yaşanabilirdi. Ama Mendes kırmızı kart görünce işler rayına girdi. Ama bu rahatlıkta ele geçen 3. gol girişimleri netice vermeyince yine son anlarda bir stres bastı ama çok önemli 3 puan kazanıldı.