HaberlerGaleriKaragümrük Fenerbahçe maçında olay yaratan penaltı pozisyonu! Spor yorumcularından flaş sözler
Karagümrük Fenerbahçe maçında olay yaratan penaltı pozisyonu! Spor yorumcularından flaş sözler
Süper Lig'de 32. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Liderlik yarışında hata yapmayan sarı-lacivertli takım, 1-0 geriye düştüğü maçı Dzeko ve Batshuayi'nin golleriyle 2-1 kazanarak maç fazlasıyla lider oldu. Spor yazarları geceye damgasını vuran karşılaşmada penaltı poziyonu için dikkat çeken ifadeler kullandı.
Giriş Tarihi: 15.04.2024 10:20Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 10:21