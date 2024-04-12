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Haberler Galeri Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Erden Timur devreye girdi

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Erden Timur devreye girdi

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de Okan Buruk yönetiminde üst üste ikinci defa şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmalarına start verildi. Transfer listesini oluşturan sarı-kırmızılı ekipte listede yer alan bir isim dikkat çekti. Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan transferi bitirmek ve ezeli rakibine çalım atmak isteyen Galatasaray'da transfer için Erden Timur devreye girdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.04.2024 11:43 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 11:43
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Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer çalımı! Erden Timur devreye girdi

2023 Turkcell Süper Kupa final maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi ve sarı-kırmızılılar Mauro Icardi'nin golüyle ilk dakikada 1-0 öne geçti.

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Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer çalımı! Erden Timur devreye girdi

Sarı-lacivertliler sahaya U19 takımıyla çıkarken, gol sonrası santra yapılmadı ve takım sahadan çekildi.

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Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer çalımı! Erden Timur devreye girdi

Bir süre bekleyen hakem Volkan Bayarslan, oyuncuların geri gelmemesi üzerine maçı tatil etti.

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Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer çalımı! Erden Timur devreye girdi

TFF'nin Süper Kupa maçını 3-0 sarı-kırmızılılar lehine tescil etti.

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Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer çalımı! Erden Timur devreye girdi

Federasyonun alacağı bu karar sonrası Aslan, geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatmış oldu ve müzesine bir kupa daha ekledi.