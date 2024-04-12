Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Erden Timur devreye girdi

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de Okan Buruk yönetiminde üst üste ikinci defa şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmalarına start verildi. Transfer listesini oluşturan sarı-kırmızılı ekipte listede yer alan bir isim dikkat çekti. Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan transferi bitirmek ve ezeli rakibine çalım atmak isteyen Galatasaray'da transfer için Erden Timur devreye girdi. İşte detaylar...