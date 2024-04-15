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Galatasaray'a Davinson Sanchez piyangosu! Serie A'nın devine gidiyor! İşte kasaya girecek para

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da, sezon başında Tottenham'dan transfer edilen Davinson Sanchez'in peşine Avrupa devleri düştü. Performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Kolombiyalı stoper için Serie A'nın dev kulübü sarı-kırmızılı ekibin kapısını çalmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.04.2024 15:28 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 15:28
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Galatasaray’a Davinson Sanchez piyangosu! Serie A’nın devine gidiyor! İşte kasaya girecek para

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşamaya devam ediyor.

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Galatasaray’a Davinson Sanchez piyangosu! Serie A’nın devine gidiyor! İşte kasaya girecek para

Sarı kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

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Galatasaray’a Davinson Sanchez piyangosu! Serie A’nın devine gidiyor! İşte kasaya girecek para

Alanya Oba Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

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Galatasaray’a Davinson Sanchez piyangosu! Serie A’nın devine gidiyor! İşte kasaya girecek para

Galatasaray, ligin geride kalan 31 maçlık bölümünde 27 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 84 puan topladı.

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Galatasaray’a Davinson Sanchez piyangosu! Serie A’nın devine gidiyor! İşte kasaya girecek para

Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girmişti. Fenerbahçe'nin, Karagümrük maçındaki galibiyeti sonrası Cimbom maç eksiğiyle 2. sıraya geriledi.