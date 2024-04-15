15 Nisan 2024, Pazartesi
Galatasaray'a Davinson Sanchez piyangosu! Serie A'nın devine gidiyor! İşte kasaya girecek para
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da, sezon başında Tottenham'dan transfer edilen Davinson Sanchez'in peşine Avrupa devleri düştü. Performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Kolombiyalı stoper için Serie A'nın dev kulübü sarı-kırmızılı ekibin kapısını çalmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 15.04.2024 15:28 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 15:28
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