Kanarya’dan bir ayrılık daha! Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu derken o isimde gidiyor…

Süper Lig'de sezonu büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, son haftalarda yaşadığı performans düşüklüğü sebebiyle rakibi Galatasaray'ın altında kalarak şampiyonluğu kaybetti. Camia büyük hayal kırıklığına uğrarken, sarı-lacivertli yönetim ve ekibe tepki büyük oldu. Bunun yanı sıra her şeyden sıyrılarak gelecek sezon için transfer çalışmalarını devam ettiren Fenerbahçe'de Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nun satışına kesin gözüyle bakılıyor. Bu isimlerin yanı sıra sarı-lacivertlilerde sürpriz bir isimde takımdan ayrılabilir. İşte detaylar…