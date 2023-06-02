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Kanarya’dan bir ayrılık daha! Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu derken o isimde gidiyor…

Süper Lig'de sezonu büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, son haftalarda yaşadığı performans düşüklüğü sebebiyle rakibi Galatasaray'ın altında kalarak şampiyonluğu kaybetti. Camia büyük hayal kırıklığına uğrarken, sarı-lacivertli yönetim ve ekibe tepki büyük oldu. Bunun yanı sıra her şeyden sıyrılarak gelecek sezon için transfer çalışmalarını devam ettiren Fenerbahçe'de Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nun satışına kesin gözüyle bakılıyor. Bu isimlerin yanı sıra sarı-lacivertlilerde sürpriz bir isimde takımdan ayrılabilir. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 02.06.2023 23:22 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 23:23
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Kanarya’dan bir ayrılık daha! Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu derken o isimde gidiyor…

Süper Lig'de bu sezon Jorge Jesus ile başlayan Fenerbahçe, ligin ilk haftalarında flaş bir giriş yapmıştı. Sarı-lacivertliler, ilk 10 haftaya kadar aldığı bol gollü galibiyetlerle taraftarını tatmin ederken şampiyonluğun da favori adayı oldu.

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Kanarya’dan bir ayrılık daha! Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu derken o isimde gidiyor…

UEFA Avrupa Ligi'nde alınan sonuçlarla birlikte sezon sonunu mutlu şekilde kapatacağına inanan Fenerbahçe, büyük bir düşüş yaşadı.

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Kanarya’dan bir ayrılık daha! Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu derken o isimde gidiyor…

Dünya Kupası arasının ardından beklenmedik puan kayıpları yaşayan Kanarya, önce liderliği daha sonra da şampiyonluğu kaybetti.

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Kanarya’dan bir ayrılık daha! Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu derken o isimde gidiyor…

Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü mağlup ederek mutlu sona ulaşan Galatasaray, rakibinin önünde sezonu tamamladı.

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Kanarya’dan bir ayrılık daha! Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu derken o isimde gidiyor…

Bu sırada Fenerbahçe'de de teknik ekip ve yönetime tepkiler artarken transferde de sürpriz gelişmeler yaşanıyor.