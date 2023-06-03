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Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'dan bomba hamle! Herkes Milan ve Juventus derken ters köşe yaptı

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'i bu sezon şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla da gündem yaratmıştı. Bu isimlerden biri de İtalya'nın altın çocuğu olarak lanse edilen Nicolo Zaniolo olmuştu. Zaniolo'nun sezon sonunda ülkesinin takımlarından Milan ve Juventus'a transfer olacağı iddia edilirken, 23 yaşındaki isim geleceği ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.06.2023 11:18 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 11:21
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Galatasaraylı Nicolo Zaniolo’dan bomba hamle! Herkes Milan ve Juventus derken ters köşe yaptı

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyen Galatasaray, bu sezon yaptığı transfer hamleleriyle dikkat çekti.

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Galatasaraylı Nicolo Zaniolo’dan bomba hamle! Herkes Milan ve Juventus derken ters köşe yaptı

Yaz transfer döneminde Icardi, Mertens, Mata, Torreira ve Oliveira gibi ünlü yıldızları renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde de çok konuşulan bir takviyeye imza attı.

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Galatasaraylı Nicolo Zaniolo’dan bomba hamle! Herkes Milan ve Juventus derken ters köşe yaptı

Cimbom, Roma forması giyen İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı.

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Galatasaraylı Nicolo Zaniolo’dan bomba hamle! Herkes Milan ve Juventus derken ters köşe yaptı

Galatasaray'dan yapılan açıklamada Roma'ya 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon Euro kesin transfer bedeli ödeneceği belirtildi.

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Galatasaraylı Nicolo Zaniolo’dan bomba hamle! Herkes Milan ve Juventus derken ters köşe yaptı

Ayrıca futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'sinin İtalyan ekibine verileceği aktarıldı.