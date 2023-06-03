Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'dan bomba hamle! Herkes Milan ve Juventus derken ters köşe yaptı

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'i bu sezon şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla da gündem yaratmıştı. Bu isimlerden biri de İtalya'nın altın çocuğu olarak lanse edilen Nicolo Zaniolo olmuştu. Zaniolo'nun sezon sonunda ülkesinin takımlarından Milan ve Juventus'a transfer olacağı iddia edilirken, 23 yaşındaki isim geleceği ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...