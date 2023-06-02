02 Haziran 2023, Cuma
Herkes Trabzonspor'u beklerken rota değiştirdi! G.Saray'ın eski yıldızı Mostafa Mohamed imzayı atıyor...
Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın 2021 Şubat ayında kadrosuna kattığı Mısırlı yıldız golcü Mostafa Mohamed, sezon başında Fransız ekiplerinden Nantes'a kiralanmıştı. Kulüpte yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı bırakılan isim, Süper Lig'e Trabzonspor formasıyla döneceği iddia ediliyordu. Ancak Mostafa Mohamed rotasını değiştirdi. İşte yeni takımı…
Giriş Tarihi: 02.06.2023 22:08 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 22:18
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