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Haberler Galeri Herkes Trabzonspor'u beklerken rota değiştirdi! G.Saray'ın eski yıldızı Mostafa Mohamed imzayı atıyor...

Herkes Trabzonspor'u beklerken rota değiştirdi! G.Saray'ın eski yıldızı Mostafa Mohamed imzayı atıyor...

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın 2021 Şubat ayında kadrosuna kattığı Mısırlı yıldız golcü Mostafa Mohamed, sezon başında Fransız ekiplerinden Nantes'a kiralanmıştı. Kulüpte yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı bırakılan isim, Süper Lig'e Trabzonspor formasıyla döneceği iddia ediliyordu. Ancak Mostafa Mohamed rotasını değiştirdi. İşte yeni takımı…

Giriş Tarihi: 02.06.2023 22:08 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 22:18
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Herkes Trabzonspor’u beklerken rota değiştirdi! G.Saray’ın eski yıldızı Mostafa Mohamed imzayı atıyor...

Süper Lig'de son olarak MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Herkes Trabzonspor’u beklerken rota değiştirdi! G.Saray’ın eski yıldızı Mostafa Mohamed imzayı atıyor...

Pazar akşamı oynanacak derbi için hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, bir yandan da transferde sürpriz gelişmeler yaşıyor.

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Herkes Trabzonspor’u beklerken rota değiştirdi! G.Saray’ın eski yıldızı Mostafa Mohamed imzayı atıyor...

Sezona Okan Buruk yönetiminde başlayan Galatasaray, kadrosunda büyük bir revizyona gitti.

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Herkes Trabzonspor’u beklerken rota değiştirdi! G.Saray’ın eski yıldızı Mostafa Mohamed imzayı atıyor...

Bir önceki sezon transfer edilen birçok isimle yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, Mostafa Mohamed'i de kiralamıştı.

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Herkes Trabzonspor’u beklerken rota değiştirdi! G.Saray’ın eski yıldızı Mostafa Mohamed imzayı atıyor...

Kiralık süresinin bitecek olması nedeniyle Mostafa Mohamed hakkında birçok transfer spekülasyonu ortaya çıktı.