Kanarya transferde vites artırdı! İsmail Kartal iki yıldızı resmen açıkladı

Süper Lig'de sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, transferde hareketli günler geçiriyor. UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş maçı için Moldova'ya giden sarı-lacivertliler, salı akşamı Zimbru ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü İsmail Kartal, önemli maç öncesi milyonlarca taraftarın merakla beklediği 2 yıldız transferinin son durumunu resmen açıkladı.