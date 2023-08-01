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Kanarya transferde vites artırdı! İsmail Kartal iki yıldızı resmen açıkladı

Süper Lig'de sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, transferde hareketli günler geçiriyor. UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş maçı için Moldova'ya giden sarı-lacivertliler, salı akşamı Zimbru ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü İsmail Kartal, önemli maç öncesi milyonlarca taraftarın merakla beklediği 2 yıldız transferinin son durumunu resmen açıkladı.

Giriş Tarihi: 01.08.2023 03:50 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 04:10
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Kanarya transferde vites artırdı! İsmail Kartal iki yıldızı resmen açıkladı

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Kanarya transferde vites artırdı! İsmail Kartal iki yıldızı resmen açıkladı

Avrupa arenasında ise Konferans Ligi'nde mücadele eden sarı-lacivertliler, Moldova Ligi ekibi Zimbru ile eşleşmişti.

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Kanarya transferde vites artırdı! İsmail Kartal iki yıldızı resmen açıkladı

Turun ilk maçına taraftarlarının önünde çıkan Sarı Kanarya, yeni transferlerinin yıldızlaştığı maçtan 5-0 galip ayrılmıştı.

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Kanarya transferde vites artırdı! İsmail Kartal iki yıldızı resmen açıkladı

İsmail Kartal ve öğrencileri ise 1 Ağustos Salı günü oynanacak rövanş mücadelesi için Moldova'ya gitti.

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Kanarya transferde vites artırdı! İsmail Kartal iki yıldızı resmen açıkladı

TRANSFERİN HIZLI TAKIMI FENERBAHÇE

Transfer sezonuna çok hızlı giriş yapan Fenerbahçe, ilk olarak Edin Dzeko ve Ryan Kent'i renklerine bağlamıştı.