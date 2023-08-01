01 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Müldür İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Müldür İstanbul'da!

Süper Lig'de sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, takımına kattığı oyuncularla göz dolduruyor. Transferde sıcak saatlerin yaşandığı sarı-lacivertli ekip İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen A Milli yıldız Mert Müldür ile anlaşmaya vardı. Kanarya'nın transferinde mutlu sona ulaştığı Mert Müldür, İstanbul'a geldi. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 01.08.2023 01:23 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 01:38
  • 1
  • 8
Fenerbahçe’nin yeni transferi Mert Müldür İstanbul’da!

Sarı-lacivertli yönetim yönetim 9 yıldır hasretle beklenen şampiyonluk için tüm fedakarlıkları yapıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Fenerbahçe’nin yeni transferi Mert Müldür İstanbul’da!

Birbirinden ünlü yıldızlarla kadrosunu güçlendiren sarı- lacivertlilerde operasyon son sürat devam ediyor.

  • 3
  • 8
Fenerbahçe’nin yeni transferi Mert Müldür İstanbul’da!

Yerli oyuncuların çok değerli olduğu ortamda Kanarya'dan flaş bir hamle geldi.

  • 4
  • 8
Fenerbahçe’nin yeni transferi Mert Müldür İstanbul’da!

Dzeko, Szymanski, Becao, Tadic ve Kent gibi isimleri renklerine katan Fenerbahçe son olarak A Milli Takım forması giyen Mert Müldür'le anlaşmaya vardı.

  • 5
  • 8
Fenerbahçe’nin yeni transferi Mert Müldür İstanbul’da!

MERT MÜLDÜR İSTANBUL'A GELDİ!

İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen 24 yaşındaki sağ bek, Fenerbahçe için gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.