01 Ağustos 2023, Salı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Müldür İstanbul'da!
Süper Lig'de sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, takımına kattığı oyuncularla göz dolduruyor. Transferde sıcak saatlerin yaşandığı sarı-lacivertli ekip İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen A Milli yıldız Mert Müldür ile anlaşmaya vardı. Kanarya'nın transferinde mutlu sona ulaştığı Mert Müldür, İstanbul'a geldi. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 01.08.2023 01:23 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 01:38
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