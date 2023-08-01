Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Müldür İstanbul'da!

Süper Lig'de sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, takımına kattığı oyuncularla göz dolduruyor. Transferde sıcak saatlerin yaşandığı sarı-lacivertli ekip İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen A Milli yıldız Mert Müldür ile anlaşmaya vardı. Kanarya'nın transferinde mutlu sona ulaştığı Mert Müldür, İstanbul'a geldi. İşte detaylar…