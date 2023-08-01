Fenerbahçe ile Gremio Joao Pedro'nun transferi için anlaşmaya vardı

2023-2024 Süper Lig sezonu için transferlere hız Fenerbahçe'de bir yandan ayrılık açıklamaları geliyor. Son olarak Brezilya Ligi ekiplerinden Gremio, Fenerbahçe forması giyen Joao Pedro'nun transferi için sarı-lacivertli ekip ile anlaşmaya vardığını ilan etti. İşte spor haberinin ayrıntıları… (SON DAKİKA FENERBAHÇE SPOR HABERİ)