Jose Mourinho'nun gözü 8 isimde! Sevilla'dan Fenerbahçe'ye takas teklifi
Süper Lig'de gelecek sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de mesaiye başlayan teknik direktör Jose Mourinho, yapılacak yeni transferlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimlerin üzerine de yoğunlaştı. Portekizli hoca, 8 oyuncuyu yakın takibe alırken, sarı lacivertli ekibe İspanya'dan takas teklifi geldi.
ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024
11:02
Güncelleme: 25.06.2024
11:02
Fenerbahçe'de mesaiye başlayan Jose Mourinho, yapılacak yeni transferlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimlerin üzerine de yoğunlaştı. Portekizli efsane hoca, Topuk Yaylası'nda 8 oyuncuyu yakın takibe aldı. Bu arada İspanyol ekibi Sevilla ise Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci için flaş bir takas teklifinde bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...
Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si dün topbaşı yaptı. Topuk Yaylası'ndaki ilk çalışmada sahaya çıkar çıkmaz basın mensuplarının yanına giderek, "Merhaba" diyen Portekizli çalıştırıcı, sıcakkanlı tavırlarıyla dikkat çekti.
61 yaşındaki teknik adam, 2 saat süren çalışmada oyuncularla yakından ilgilendi. Futbolculara istediklerini net bir şekilde anlatırken, kendinden emin gözüktü.
Yeni transfer Levent Mercan da idmanda yer alırken, Djiku ve Osayi- Samuel'e milli takımlarına gittikleri için 3 gün ekstra izin verildi. İki yıldız kampa yarın katılacak.
8 OYUNCU YAKIN TAKİBE ALINDI
Mourinho ile ilk idmanlarını gerçekleştiren Fenerbahçe'de 5 günlük kamp süreci birçok ismin takımdaki geleceği açısından da belirleyici olacak.