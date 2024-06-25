25 Haziran 2024, Salı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım! Batshuayi bitti sırada Mourinho'nun göz bebeği
Galatasaray, gelecek sezonda da Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle yola çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu amaç doğrultusunda iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti. Cimbom, önemli bir yıldızı kadrosuna katmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Beklenen müjdeli haber ise sonunda geldi. İşte detaylar...
Giriş: 25.06.2024 07:44 Güncelleme: 25.06.2024 07:47
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