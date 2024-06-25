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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım! Batshuayi bitti sırada Mourinho'nun göz bebeği

Galatasaray, gelecek sezonda da Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle yola çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu amaç doğrultusunda iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti. Cimbom, önemli bir yıldızı kadrosuna katmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Beklenen müjdeli haber ise sonunda geldi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 07:44 Güncelleme: 25.06.2024 07:47
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Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Batshuayi bitti sırada Mourinho’nun göz bebeği

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmayı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, Tottenham'da forma giyen Danimarkalı orta saha oyuncusuyla anlaşmaya vardı. Son iki sezonda Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Michy Batshuayi ile de anlaşma sağladı ve resmi imza için geri sayımda. Ayrıca, EURO 2024'te Danimarka Milli Takımı ile dikkat çeken yıldız oyuncunun transferi de neredeyse tamamlanmak üzere. İşte ayrıntılar...

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Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Batshuayi bitti sırada Mourinho’nun göz bebeği

Galatasaray, Hojbjerg'de Son Düzlüğe Girdi!

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve 102 puanla tarihe geçen Galatasaray, transferde gaza bastı! Şampiyonlar Ligi hedefiyle yola çıkan ve 3 kulvarda birden mücadele edecek olan Cimbom, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek istiyor.

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Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Batshuayi bitti sırada Mourinho’nun göz bebeği

Sarı-kırmızılıların orta saha transferindeki öncelikli hedefi ise Tottenham'dan Pierre-Emile Hojbjerg.

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Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Batshuayi bitti sırada Mourinho’nun göz bebeği

Galatasaray, 28 yaşındaki Danimarkalı yıldız için olumlu sinyaller almaya başladı. Hojbjerg'in, Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Ancak başarılı oyuncunun kafasını İtalya'dan gelen teklifler karıştırdı. Hojbjerg, Serie A'dan gelecek somut bir teklif olmazsa Galatasaray'a "evet" demeye hazır.

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Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Batshuayi bitti sırada Mourinho’nun göz bebeği

Bu gelişme üzerine Galatasaray yönetimi, alternatif isimler üzerinde de çalışmaya başladı. Listedeki diğer oyunculardan sonuç alınamazsa, Hojbjerg transferi için tekrar masaya oturulacak.