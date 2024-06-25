Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Batshuayi bitti sırada Mourinho’nun göz bebeği

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmayı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, Tottenham'da forma giyen Danimarkalı orta saha oyuncusuyla anlaşmaya vardı. Son iki sezonda Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Michy Batshuayi ile de anlaşma sağladı ve resmi imza için geri sayımda. Ayrıca, EURO 2024'te Danimarka Milli Takımı ile dikkat çeken yıldız oyuncunun transferi de neredeyse tamamlanmak üzere. İşte ayrıntılar...