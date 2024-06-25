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Galatasaray'da transfer krizi! Yabancı sınırı sorun yarattı! Kimler takımdan ayrılacak?

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu olan Galatasaray'da seriyi sürdürmek için transfer çalışmaları hız kazandı. Kadroyu yeni transferlerle güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte azalan yabancı sınırı ve kiradan dönecek yabancı futbolcular can sıkıyor. İşte detaylar...

Giriş: 25.06.2024 12:02 Güncelleme: 25.06.2024 12:02
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Galatasaray’da transfer krizi! Yabancı sınırı sorun yarattı! Kimler takımdan ayrılacak?

Trendyol Süper Lig'de üst üste 2. kez şampiyon olan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

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Galatasaray’da transfer krizi! Yabancı sınırı sorun yarattı! Kimler takımdan ayrılacak?

Seçimi atlatan ve teknik direktör Okan Buruk'la sözleşme uzatan sarı-kırmızılılar, çalışmalarına hız verdi.

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Galatasaray’da transfer krizi! Yabancı sınırı sorun yarattı! Kimler takımdan ayrılacak?

Gelecek sezon yabancı kontenjanında ve kadrolarda güncellemeye gidilirken, yabancı sınırı 12'ye indirilecek.

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Galatasaray’da transfer krizi! Yabancı sınırı sorun yarattı! Kimler takımdan ayrılacak?

G.Saray'da kiralıkların da dönmesiyle birlikte yabancı sayısı 15'e yükseldi.

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Galatasaray’da transfer krizi! Yabancı sınırı sorun yarattı! Kimler takımdan ayrılacak?

Cimbom, yeni transferlere yer açmak ve kaynak oluşturmak için bazı isimleri göndermek zorunda olacak.