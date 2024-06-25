25 Haziran 2024, Salı
Galatasaray'da transfer krizi! Yabancı sınırı sorun yarattı! Kimler takımdan ayrılacak?
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu olan Galatasaray'da seriyi sürdürmek için transfer çalışmaları hız kazandı. Kadroyu yeni transferlerle güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte azalan yabancı sınırı ve kiradan dönecek yabancı futbolcular can sıkıyor. İşte detaylar...
Giriş: 25.06.2024 12:02 Güncelleme: 25.06.2024 12:02
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