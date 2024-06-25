Galatasaray'da transfer krizi! Yabancı sınırı sorun yarattı! Kimler takımdan ayrılacak?

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu olan Galatasaray'da seriyi sürdürmek için transfer çalışmaları hız kazandı. Kadroyu yeni transferlerle güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte azalan yabancı sınırı ve kiradan dönecek yabancı futbolcular can sıkıyor. İşte detaylar...