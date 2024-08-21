21 Ağustos 2024, Çarşamba
Fenerbahçe'de Jose Mourinho hamlesi: Orta sahaya yıldız isim! Ferdi Kadıoğlu transferinde son gelişmeler
Transfer çalışmalarını sürdüren sarı - lacivertlilerde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Teknik adam Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarına devam eden Fenerbahçe, kadrosuna bir isim daha katmak istiyor. Kanarya, orta sahaya destek için yıldız transfer arayışını sürdürürken, Ferdi Kadıoğlu transferiyle ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 21.08.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 12:00