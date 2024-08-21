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Haberler Galeri Fenerbahçe'de Jose Mourinho hamlesi: Orta sahaya yıldız isim! Ferdi Kadıoğlu transferinde son gelişmeler

Fenerbahçe'de Jose Mourinho hamlesi: Orta sahaya yıldız isim! Ferdi Kadıoğlu transferinde son gelişmeler

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı - lacivertlilerde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Teknik adam Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarına devam eden Fenerbahçe, kadrosuna bir isim daha katmak istiyor. Kanarya, orta sahaya destek için yıldız transfer arayışını sürdürürken, Ferdi Kadıoğlu transferiyle ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.08.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 12:00
Fenerbahçe’de sürpriz gelişme Ferdi kadıoğlu transferinde son dakika! Orta sahaya yıldız isim

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Fenerbahçe’de sürpriz gelişme Ferdi kadıoğlu transferinde son dakika! Orta sahaya yıldız isim

Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmeye devam etmek istiyor.

Fenerbahçe’de sürpriz gelişme Ferdi kadıoğlu transferinde son dakika! Orta sahaya yıldız isim

FERDİ KADIOĞLU TRANSFERİNDE FLAŞ GELİŞME

Kanarya, orta sahaya yıldız ismi transfer etmek isterken, Ferdi Kadıoğlu transferiyle ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe’de sürpriz gelişme Ferdi kadıoğlu transferinde son dakika! Orta sahaya yıldız isim

GÜNDEM TRANSFER

Göztepe deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Kanarya, Çaykur Rizespor maçına hazırlanırken gözünü bir yandan da transfere dikti.

Fenerbahçe’de sürpriz gelişme Ferdi kadıoğlu transferinde son dakika! Orta sahaya yıldız isim

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun talimatıyla orta saha transferini bir an önce gerçekleştirmeyi umuyor.