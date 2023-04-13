Okan Buruk'tan Kayserispor maçında sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in lideri Galatasaray 29'uncu haftanın açılış maçında Kayserispor'u ağırlayacak. Geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı-kırmızılı ekip kazanarak Fenerbahçe ile olan puan farkını açmak isterken, Kayserispor ise 3 puanı cebine koyarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi Okan Buruk kafasındaki kadroyu belirlerken, ilk 11'de bazı değişiklikler olacağı öğrenildi. İşte Galatasaray'ın Kayserispor maçı 11'i...