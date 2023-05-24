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Haberler Galeri Jesus'tan sonra kim gelecek? Fenerbahçe'de hoca arayışları! Dikkat çeken Süper Lig detayı

Jesus'tan sonra kim gelecek? Fenerbahçe'de hoca arayışları! Dikkat çeken Süper Lig detayı

Süper Lig'de şampiyonluk umudunu bu haftaya da taşıyan Fenerbahçe, rakibi Galatasaray'ın Ankaragücü karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Fenerbahçe'de diğer yandan Jorge Jesus gelişmesi yaşanıyor. Taraftar ile arasının iyi olmadığı Portekizli hocanın yerine Süper Lig'in yıldız hocası ile anlaşıldığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 24.05.2023 10:24 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 10:24
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Jesus’tan sonra kim gelecek? Fenerbahçe’de hoca arayışları! Dikkat çeken Süper Lig detayı
Süper Lig'de haftaya salı günü şampiyonluğun düğümü çözülebilir. Galatasaray, Ankaragücü'nü mağlup ettiği taktirde şampiyonluğu ilan edecek. Aynı saatte başlayacak olan diğer maçta ise Fenerbahçe evinde Antalyaspor ile karşılaşacak.
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Jesus’tan sonra kim gelecek? Fenerbahçe’de hoca arayışları! Dikkat çeken Süper Lig detayı
Fenerbahçe'de önemli bir diğer gündem ise yeni sezonda Jorge Jesus'un takımda kalıp kalmayacağı. SABAH Spor'un usta kalemleri Ali Gültiken, Gürcan Bilgiç, Levent Tüzemen, Fatih Doğan ve Ömer Üründül çok çarpıcı sözler söyledi. Fenerbahçe için Vincenzo Montella isminin masada olduğu ve hocayla anlaşıldığı yazıldı. İşte o çok çarpıcı sözler...
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Jesus’tan sonra kim gelecek? Fenerbahçe’de hoca arayışları! Dikkat çeken Süper Lig detayı

SORU: Fenerbahçe transfere hızlı başladı. Her gün haberler çıkıyor. Gelecek sezonun planını Ali Koç, Portekizli hoca ile mi yapıyor?

ALİ GÜLTİKEN: Transferlerde bazı durumlar anlık fırsatlar olarak önünüze gelebilir. Teknik direktörden bağımsız olarak bunlarla ilgili yönetim olarak karar verme durumunda olabilirsiniz. Jesus konusu F.Bahçe'de çok zor bir konu.

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Jesus’tan sonra kim gelecek? Fenerbahçe’de hoca arayışları! Dikkat çeken Süper Lig detayı

Derbilerde bu kadar puan kaybetmiş, final maçlarında fırsatları tepmiş, final maçlarını çok sağlıklı oynayamayan bir teknik adamla yola devam etme kararı çok kolay değil. İçerisinde riskler barındırıyor. O yüzden ben işleyişin biraz daha F.Bahçe'de teknik direktörden bağımsız yürüdüğünü düşünüyorum.

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Jesus’tan sonra kim gelecek? Fenerbahçe’de hoca arayışları! Dikkat çeken Süper Lig detayı

"F.BAHÇE TÜRKİYE KUPASINI KAZANSA BİLE JESUS'LA DEVAM ETMEMELİ"

LEVENT TÜZEMEN: F.Bahçe Başkanı Sayın Ali Koç, tüm takımı değiştiremeyeceğine göre Türkiye Kupası'nı kazansa bile Jorge Jesus ile yola devam etmemeli. Çünkü futbolcularla Jesus arasında sevgi elektriği yok.