Jesus’tan sonra kim gelecek? Fenerbahçe’de hoca arayışları! Dikkat çeken Süper Lig detayı

SORU: Fenerbahçe transfere hızlı başladı. Her gün haberler çıkıyor. Gelecek sezonun planını Ali Koç, Portekizli hoca ile mi yapıyor?



ALİ GÜLTİKEN: Transferlerde bazı durumlar anlık fırsatlar olarak önünüze gelebilir. Teknik direktörden bağımsız olarak bunlarla ilgili yönetim olarak karar verme durumunda olabilirsiniz. Jesus konusu F.Bahçe'de çok zor bir konu.