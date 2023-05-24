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Jesus'tan sonra kim gelecek? Fenerbahçe'de hoca arayışları! Dikkat çeken Süper Lig detayı
Süper Lig'de şampiyonluk umudunu bu haftaya da taşıyan Fenerbahçe, rakibi Galatasaray'ın Ankaragücü karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Fenerbahçe'de diğer yandan Jorge Jesus gelişmesi yaşanıyor. Taraftar ile arasının iyi olmadığı Portekizli hocanın yerine Süper Lig'in yıldız hocası ile anlaşıldığı iddia edildi.
Giriş Tarihi: 24.05.2023 10:24Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 10:24