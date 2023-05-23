23 Mayıs 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dünya yıldızı Kartal için gemileri yaktı! Yönetimden telefon bekliyor...

Dünya yıldızı Kartal için gemileri yaktı! Yönetimden telefon bekliyor...

Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilirken sezonun ikinci yarısında oynadığı futbolla taraftarını memnun eden Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Siyah-beyazlılar yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adayı olmak istiyor. Bu doğrultuda kadrosunu yıldız oyuncular ile güçlendirmek isteyen Beşiktaş'a dünyaca ünlü yıldız bir futbolcu talip. Oyuncu, siyah-beyazlı ekibe imza atmak için yöneticilerden telefon bekliyor…

Giriş Tarihi: 23.05.2023 23:00 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 23:19
  • 1
  • 13
Dünya yıldızı Kartal için gemileri yaktı! İmza için telefon bekliyor…

Yeni sezonda üst üste alınan kötü sonuçlarla büyük bir puan kaybı yaşayan Beşiktaş, takımın başına şampiyon hoca Şenol Güneş'i getirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Dünya yıldızı Kartal için gemileri yaktı! İmza için telefon bekliyor…

Güneş'in gelişiyle birlikte mağlubiyet yüzü görmeyi unutan siyah beyazlı ekip, Spor Toto Süper Lig'in son virajına 74 puanla 3. sırada girdi.

  • 3
  • 13
Dünya yıldızı Kartal için gemileri yaktı! İmza için telefon bekliyor…

Son olarak ligde zorlu Adana Demirspor deplasmanına konuk olan Kara Kartal, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

  • 4
  • 13
Dünya yıldızı Kartal için gemileri yaktı! İmza için telefon bekliyor…

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında zorlu Adana Demirspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş, sahadan 4-1 galip ayrıldı ve önümüzdeki sene Konferans Ligi'nde mücadele etmeyi kesinleştirdi.

  • 5
  • 13
Dünya yıldızı Kartal için gemileri yaktı! İmza için telefon bekliyor…

Bu skorla beraber puanını 74 yapan siyah-beyazlı ekip ayrıca Adana Demirspor'u bu sezon evinde mağlup eden ilk takım oldu.