06 Ocak 2024, Cumartesi
İtalyan ekip Galatasaray’ın yıldızına talip! Kapılarına 16 milyon euroyu serdiler! Güle güle...
Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Galatasaray'ın öne çıkan futbolcusuna, İtalyan devi Napoli'den sürpriz bir transfer teklifi geldi. Sezon boyunca etkileyici performansıyla dikkat çeken Galatasaraylı oyuncu, Napoli'nin transfer radarına girdi. İtalyan ekibi, Galatasaray'ın savunma hattında başarılı bir sezon geçiren futbolcusunu kadrosuna katmayı hedefliyor.
Giriş Tarihi: 06.01.2024 09:06 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 09:09
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