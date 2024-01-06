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Haberler Galeri İtalyan ekip Galatasaray’ın yıldızına talip! Kapılarına 16 milyon euroyu serdiler! Güle güle...

İtalyan ekip Galatasaray’ın yıldızına talip! Kapılarına 16 milyon euroyu serdiler! Güle güle...

Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Galatasaray'ın öne çıkan futbolcusuna, İtalyan devi Napoli'den sürpriz bir transfer teklifi geldi. Sezon boyunca etkileyici performansıyla dikkat çeken Galatasaraylı oyuncu, Napoli'nin transfer radarına girdi. İtalyan ekibi, Galatasaray'ın savunma hattında başarılı bir sezon geçiren futbolcusunu kadrosuna katmayı hedefliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2024 09:06 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 09:09
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İtalyan ekip Galatasaray’ın yıldızına talip! Kapılarına 16 milyon euroyu serdiler! Güle güle...

Galatasaray'ın başarılı oyuncusuna İtalyan ekibi Napoli tarafından beklenmedik bir teklif geldi.Başarılı stoper, bu sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği etkileyici performansla Napoli'nin radarına girdi. Napoli, savunma hattındaki zorlukları aşmak ve güçlendirmek amacıyla Galatasaray'a futbolcu hakkında bilgi talep etti.

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İtalyan ekip Galatasaray’ın yıldızına talip! Kapılarına 16 milyon euroyu serdiler! Güle güle...

SOL BEK VE ORTA SAHA İÇİN TAKVİYELER

Galatasaray, bu sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde iddialı bir performans sergilemek amacıyla transfer atağına geçti. Özellikle sol bek ve orta saha pozisyonlarında takviyeler yapmayı hedefleyen Sarı-kırmızılı ekip, kadrosunu güçlendirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

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İtalyan ekip Galatasaray’ın yıldızına talip! Kapılarına 16 milyon euroyu serdiler! Güle güle...

İÇ TRANSFERDE HAREKET

Sarı-kırmızılı ekip, iç transferde de harekete geçerek kadrosunu revize etme yolunda adımlar atıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un planlarında olmayan Tanguy Ndombele ve Angelino'nun ayrılıkları gündemde. Ayrıca, Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech'in Ocak ayında takımdan ayrılma ihtimalleri üzerine Galatasaray yönetimi bu konuda nabız yokluyor.

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İtalyan ekip Galatasaray’ın yıldızına talip! Kapılarına 16 milyon euroyu serdiler! Güle güle...

MAURO ICARDI VE KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN TEKLİFLER

Galatasaray, özellikle Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu için gelen transfer tekliflerini değerlendiriyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, bu oyuncuların takımda kalıp kalmaması konusunda kritik bir karar aşamasında bulunuyor.

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İtalyan ekip Galatasaray’ın yıldızına talip! Kapılarına 16 milyon euroyu serdiler! Güle güle...

DAVINSON SANCHEZ'E NAPOLI İLGİSİ

Sezon başında Tottenham'dan transfer edilen Davinson Sanchez için Napoli'nin ilgisi olduğu belirtiliyor. Bonservisi için 9.5 milyon Euro ödenen Kolombiyalı stoper için Napoli'nin temsilcisiyle görüşmelere başladığı ifade edildi. Sanchez'in Sarı-Kırmızılı formadan ayrılmaya sıcak baktığı ve yeni tekliflere açık olduğu bilgisi de transfer sürecini daha da ilginç hale getiriyor.