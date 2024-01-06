Kanarya sevinecek Aslan üzülecek! Fenerbahçe bonservisinden servet alacak!

Fenerbahçe'nin etkili isimlerinden biri olan Sebastian Szymanski, gösterdiği üstün performansla büyük takdir topluyor ve Avrupa'nın önde gelen futbol ekiplerinin dikkatini çekmeyi başarıyor. Sarı-lacivertli takımın taraftarları tarafından sevgiyle karşılanan Szymanski'nin transfer bedeli ise merak konusu oldu. Eğer transfer belirlenen rakamla gerçekleşirse, Sebastian Szymanski, hem kulüp hem de Süper Lig tarihindeki en yüksek transfer satış bedelini elde ederek tarihi bir rekora imza atacak.