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Kanarya sevinecek Aslan üzülecek! Fenerbahçe bonservisinden servet alacak!

Fenerbahçe'nin etkili isimlerinden biri olan Sebastian Szymanski, gösterdiği üstün performansla büyük takdir topluyor ve Avrupa'nın önde gelen futbol ekiplerinin dikkatini çekmeyi başarıyor. Sarı-lacivertli takımın taraftarları tarafından sevgiyle karşılanan Szymanski'nin transfer bedeli ise merak konusu oldu. Eğer transfer belirlenen rakamla gerçekleşirse, Sebastian Szymanski, hem kulüp hem de Süper Lig tarihindeki en yüksek transfer satış bedelini elde ederek tarihi bir rekora imza atacak.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2024 11:51
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Kanarya sevinecek Aslan üzülecek! Fenerbahçe bonservisinden servet alacak!

Sezon başında Fenerbahçe'nin kadrosuna dahil ettiği Sebastian Szymanski, gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sarı-lacivertli takımın orta saha gücüne önemli katkılar sağlayan Szymanski, kısa sürede takımın vazgeçilmezi haline geldi. Fenerbahçe yönetimi, Polonyalı oyuncunun performansına uygun olarak belirlediği bonservis bedelini açıkladı.

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Kanarya sevinecek Aslan üzülecek! Fenerbahçe bonservisinden servet alacak!

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Sebastian Szymanski, sergilediği üstün performansla Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Sarı-lacivertli takıma sezona başlarken 9.75 milyon euroya transfer olan Polonyalı yıldız, performansıyla taraftarların gönlünde taht kurdu.

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Kanarya sevinecek Aslan üzülecek! Fenerbahçe bonservisinden servet alacak!

FENERBAHÇE'DE PARLAYAN YILDIZ

Sezon başında Galatasaray'ın da ilgilendiği ancak Dinamo Moskova'dan Fenerbahçe'nin renklerine bağladığı Szymanski, takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. 24 yaşındaki oyuncunun bu sezonki performansı, özellikle Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti. Polonya basınına göre, Szymanski'nin sezon sonunda Fenerbahçe'den Avrupa'nın önemli takımlarına transfer olma ihtimali oldukça yüksek.

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Kanarya sevinecek Aslan üzülecek! Fenerbahçe bonservisinden servet alacak!

MANCHESTER UNITED VE NAPOLI PEŞİNDE

Szymanski'nin en ciddi talipleri arasında Manchester United ve Napoli'nin olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe'nin yetenekli futbolcusu için kapıyı en az 30 milyon eurodan açmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Bu transfer gerçekleşirse, Szymanski hem Fenerbahçe hem de Süper Lig tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle satılan oyuncusu olacak.

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Kanarya sevinecek Aslan üzülecek! Fenerbahçe bonservisinden servet alacak!

Bu sezon Fenerbahçe forması altında 29 resmi maça çıkan ve bu maçların 21'inde ilk 11'de başlayan Szymanski, toplamda 2011 dakika sahada kaldı. 24 yaşındaki yıldız, attığı 11 gol ve yaptığı 10 asistle takımına önemli katkılarda bulundu. Szymanski'nin bu performansı, onu takımın en etkili isimlerinden biri yaparken, aynı zamanda Avrupa'nın dikkatini de üzerine çekti.