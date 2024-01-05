05 Ocak 2024, Cuma
Fenerbahçe'ye büyük piyango! O isimden kasaya servet girecek
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Devre arası transfer döneminin açılmasına sayılı günler kala çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, bir yandan da kadrodan ayrılacak isimlerle ilgili gelişmeler yaşanırken; İspanya'dan sürpriz bir haber geldi. Sarı-lacivertlilerin Real Valladolid'e gönderdiği Gustavo Henrique'nin Brezilya'ya transferinin gündemde olduğu ve Fenerbahçe'nin bu transferden pay alacağı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 05.01.2024 15:52 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 15:52
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