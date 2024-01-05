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Fenerbahçe'ye büyük piyango! O isimden kasaya servet girecek

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Devre arası transfer döneminin açılmasına sayılı günler kala çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, bir yandan da kadrodan ayrılacak isimlerle ilgili gelişmeler yaşanırken; İspanya'dan sürpriz bir haber geldi. Sarı-lacivertlilerin Real Valladolid'e gönderdiği Gustavo Henrique'nin Brezilya'ya transferinin gündemde olduğu ve Fenerbahçe'nin bu transferden pay alacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 05.01.2024 15:52 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 15:52
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Fenerbahçe’ye büyük piyango! O isimden kasaya servet girecek

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.

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Fenerbahçe’ye büyük piyango! O isimden kasaya servet girecek

Teknik heyetin raporuna göre hareket eden sarı lacivertli kurmaylar transfer görüşmelerini yürütüyor.

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Fenerbahçe’ye büyük piyango! O isimden kasaya servet girecek

Yapılacak transferlere kaynak arayan Fenerbahçe'ye eski oyuncusu Gustavo Henrique'den müjdeli haber geldi.

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Fenerbahçe’ye büyük piyango! O isimden kasaya servet girecek

Gustavo Henrique, geçtiğimiz sezon 1.4 milyon euro karşılığında Flamengo'dan kiralanmıştı.

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Fenerbahçe’ye büyük piyango! O isimden kasaya servet girecek

Sarı lacivertliler 1.4 milyon euro ödenerek oyuncunun bonservisi alınmıştı.