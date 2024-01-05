İtalyan ekip adeta kapılarına dayandı! Galatasaray’ın önüne 16 milyon euroyu serdiler!

DAVINSON SANCHEZ'E NAPOLI İLGİSİ

Sezon başında Tottenham'dan transfer edilen Davinson Sanchez için Napoli'nin ilgisi olduğu belirtiliyor. Bonservisi için 9.5 milyon Euro ödenen Kolombiyalı stoper için Napoli'nin temsilcisiyle görüşmelere başladığı ifade edildi. Sanchez'in Sarı-Kırmızılı formadan ayrılmaya sıcak baktığı ve yeni tekliflere açık olduğu bilgisi de transfer sürecini daha da ilginç hale getiriyor.