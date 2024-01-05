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İtalyan ekip adeta kapılarına dayandı! Galatasaray’ın önüne 16 milyon euroyu serdiler!

Galatasaray'ın öne çıkan futbolcusuna beklenmedik bir talip ortaya çıktı. İtalyan ekibi Napoli, sarı-kırmızılı ekibin başarılı oyuncusunu transfer etmeyi planlıyor. Yıldız futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla etkileyici bir performans sergiledi ve Napoli'nin dikkatini çekti. Kim Min Jae'nin ayrılmasının ardından transfer edilen Natan'ın sakatlanmasıyla savunma hattında zorlanan Napoli, Galatasaray'ın bu oyuncusuna çözüm olarak göz dikti.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.01.2024 22:44 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 22:44
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İtalyan ekip adeta kapılarına dayandı! Galatasaray’ın önüne 16 milyon euroyu serdiler!

Galatasaray'ın başarılı oyuncusuna İtalyan ekibi Napoli tarafından beklenmedik bir teklif geldi.Başarılı stoper, bu sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği etkileyici performansla Napoli'nin radarına girdi. Napoli, savunma hattındaki zorlukları aşmak ve güçlendirmek amacıyla Galatasaray'a futbolcu hakkında bilgi talep etti.

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İtalyan ekip adeta kapılarına dayandı! Galatasaray’ın önüne 16 milyon euroyu serdiler!

SOL BEK VE ORTA SAHA İÇİN TAKVİYELER

Galatasaray, bu sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde iddialı bir performans sergilemek amacıyla transfer atağına geçti. Özellikle sol bek ve orta saha pozisyonlarında takviyeler yapmayı hedefleyen Sarı-kırmızılı ekip, kadrosunu güçlendirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

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İtalyan ekip adeta kapılarına dayandı! Galatasaray’ın önüne 16 milyon euroyu serdiler!

İÇ TRANSFERDE HAREKET

Sarı-kırmızılı ekip, iç transferde de harekete geçerek kadrosunu revize etme yolunda adımlar atıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un planlarında olmayan Tanguy Ndombele ve Angelino'nun ayrılıkları gündemde. Ayrıca, Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech'in Ocak ayında takımdan ayrılma ihtimalleri üzerine Galatasaray yönetimi bu konuda nabız yokluyor.

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İtalyan ekip adeta kapılarına dayandı! Galatasaray’ın önüne 16 milyon euroyu serdiler!

MAURO ICARDI VE KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN TEKLİFLER

Galatasaray, özellikle Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu için gelen transfer tekliflerini değerlendiriyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, bu oyuncuların takımda kalıp kalmaması konusunda kritik bir karar aşamasında bulunuyor.

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İtalyan ekip adeta kapılarına dayandı! Galatasaray’ın önüne 16 milyon euroyu serdiler!

DAVINSON SANCHEZ'E NAPOLI İLGİSİ

Sezon başında Tottenham'dan transfer edilen Davinson Sanchez için Napoli'nin ilgisi olduğu belirtiliyor. Bonservisi için 9.5 milyon Euro ödenen Kolombiyalı stoper için Napoli'nin temsilcisiyle görüşmelere başladığı ifade edildi. Sanchez'in Sarı-Kırmızılı formadan ayrılmaya sıcak baktığı ve yeni tekliflere açık olduğu bilgisi de transfer sürecini daha da ilginç hale getiriyor.