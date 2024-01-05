05 Ocak 2024, Cuma
İtalyan ekip adeta kapılarına dayandı! Galatasaray’ın önüne 16 milyon euroyu serdiler!
Galatasaray'ın öne çıkan futbolcusuna beklenmedik bir talip ortaya çıktı. İtalyan ekibi Napoli, sarı-kırmızılı ekibin başarılı oyuncusunu transfer etmeyi planlıyor. Yıldız futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla etkileyici bir performans sergiledi ve Napoli'nin dikkatini çekti. Kim Min Jae'nin ayrılmasının ardından transfer edilen Natan'ın sakatlanmasıyla savunma hattında zorlanan Napoli, Galatasaray'ın bu oyuncusuna çözüm olarak göz dikti.
Giriş Tarihi: 05.01.2024 22:44 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 22:44
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