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İtalya'dan Beşiktaş'a güzel haber! Diego Costa transferinde flaş gelişme

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer haberleri peş peşe gelecek. Siyah beyazlı takımın uzun süredir peşinde olduğu İspanyol golcü Diego Costa için İtalya'dan heyecanlandıran bir iddia geldi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Beşiktaşlılara Diego Costa müjdesi verirken transfere dair detayları da paylaştı.

Giriş Tarihi: 13.07.2021 10:19 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 10:19
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İtalya'dan Beşiktaş'a güzel haber! Diego Costa transferinde flaş gelişme

Beşiktaş'ın yeni sezondaki 1 numaralı santrfor adayı Diego Costa için Siyah-Beyazlı taraftarları heyecanlandıran paylaşım yapıldı.

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İtalya'dan Beşiktaş'a güzel haber! Diego Costa transferinde flaş gelişme

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, "Diego Costa, Beşiktaş'a yaklaşıyor" derken, transferle ilgili detayları paylaştı.

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İtalya'dan Beşiktaş'a güzel haber! Diego Costa transferinde flaş gelişme

Schira, kendisine ait sosyal medya hesabından, Beşiktaş'ın bonservisi elinde bulunan Costa'ya 2023 sezonu sonuna kadar sözleşme her sezon için 2.5 milyon euro önerildiğini belirtti.

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İtalya'dan Beşiktaş'a güzel haber! Diego Costa transferinde flaş gelişme
Bu paylaşım sonrası Beşiktaş taraftarı sosyal medyada coşku dolu mesajlar paylaştı. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmayı planlayan Kara Kartal, Diego Costa hamlesiyle rakiplerine de mesaj verecek.