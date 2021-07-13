13 Temmuz 2021, Salı
ANA SAYFA
İtalya'dan Beşiktaş'a güzel haber! Diego Costa transferinde flaş gelişme
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer haberleri peş peşe gelecek. Siyah beyazlı takımın uzun süredir peşinde olduğu İspanyol golcü Diego Costa için İtalya'dan heyecanlandıran bir iddia geldi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Beşiktaşlılara Diego Costa müjdesi verirken transfere dair detayları da paylaştı.
Giriş Tarihi: 13.07.2021 10:19 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021 10:19
- 1
- 4
- 2
- 4
- 3
- 4
- 4
- 4