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Beşiktaş ve Galatasaray arasında transfer rekabeti iyice kızıştı! Yılın çalımı

Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki transfer rekabeti iyice kızıştı. Rachid Ghezzal'in peşine düşen sarı kırmızılı kulüp, Cezayirli oyuncuyla anlaştı. Yıldız oyuncunun 2.5 milyon euro garanti para ve performans primi teklifine evet dediği iddia edildi. İşte Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki Ghezzal savaşında son perde...

Giriş Tarihi: 15.07.2021 11:10 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 11:21
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Beşiktaş ve Galatasaray arasında transfer rekabeti iyice kızıştı! Yılın çalımı

Uzun süre ilgilendiği Salih Uçan'ı Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, rövanşı öyle bir isimle almak üzere ki Türkiye'de yer yerinden oynayacak. Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren ve siyahbeyazlıların bu yıl da kadrosunda görmek istediği Rachid Ghezzal'a kanca atan Aslan, transferde mutlu sona ulaştı.

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Beşiktaş ve Galatasaray arasında transfer rekabeti iyice kızıştı! Yılın çalımı
Sarıkırmızılı kulüp, Cezayirli oyuncu ve bonservisine sahip Leicester City ile el sıkıştı. Yılın transferinin resmiyet kazanması an meselesi. İşte detaylar...
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Beşiktaş ve Galatasaray arasında transfer rekabeti iyice kızıştı! Yılın çalımı
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetici Işıtan Gün geçen hafta telefonda konuştukları yıldız futbolcunun menajeri Anouir Fazuli ile İstanbul'da önceki akşam yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi.
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Beşiktaş ve Galatasaray arasında transfer rekabeti iyice kızıştı! Yılın çalımı

Başarılı sağ kanat, 2.5 milyon euro garanti para ve artı performans bonusları içeren teklife sonunda 'Evet' dedi. Galatasaray'la Beşiktaş'ın Ghezzal'a teklifleri arasında 1 milyon euroya yakın fark olduğu öğrenildi.

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Beşiktaş ve Galatasaray arasında transfer rekabeti iyice kızıştı! Yılın çalımı

29 yaşındaki oyuncuyla anlaşan Aslan, İngiliz futbol piyasasına hakim Işıtan Gün'ün çabalarıyla Leicester City'yi de 2 milyon euro peşin ve bir sonraki yıl 1 milyon euro taksit bonservis bedeline ikna etmeyi başardı.