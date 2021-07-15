15 Temmuz 2021, Perşembe
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Beşiktaş ve Galatasaray arasında transfer rekabeti iyice kızıştı! Yılın çalımı
Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki transfer rekabeti iyice kızıştı. Rachid Ghezzal'in peşine düşen sarı kırmızılı kulüp, Cezayirli oyuncuyla anlaştı. Yıldız oyuncunun 2.5 milyon euro garanti para ve performans primi teklifine evet dediği iddia edildi. İşte Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki Ghezzal savaşında son perde...
Giriş Tarihi: 15.07.2021 11:10 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 11:21
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