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EURO 2020 finalinde olacakları ve kazananı 8 yıl önce bilmiş! Sosyal medyayı sallayan tweet

Son dakika haberine göre: Wembley'de oynanan EURO 2020 finalinde heyecan dolu maçta İtalya, İngiltere'yi penaltı atışları neticesinde mağlup ederek 53 yıl sonra tarihindeki ikinci Avrupa Şampiyonu olmayı başardı. Bir İngiliz taraftarının bundan tam 8 yıl önce yaptığı paylaşım ise sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 12.07.2021 10:33 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 10:33
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EURO 2020 finalinde olacakları ve kazananı 8 yıl önce bilmiş! Sosyal medyayı sallayan tweet

Wembley'de oynanan EURO 2020 finalinde İtalya, İngiltere'yi penaltı atışları neticesinde devirerek 53 yıl sonra tarihindeki ikinci Avrupa Şampiyonluğunu ilan etti.

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EURO 2020 finalinde olacakları ve kazananı 8 yıl önce bilmiş! Sosyal medyayı sallayan tweet

İngiltere'nin penaltı travmasının devam ettiği ve Gareth Southgate'in penaltıcı tercihlerinin damga vurduğu mücadeleye dair ilginç bir paylaşım ortaya çıktı. Twitter'da Cameron isimli bir kullanıcının 8 yıl önce yaptığı paylaşım, finalin dahi önüne geçti.

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EURO 2020 finalinde olacakları ve kazananı 8 yıl önce bilmiş! Sosyal medyayı sallayan tweet

22 Şubat 2013 tarihinde bir tweet atan İngiliz taraftarın, "İngiltere, EURO 2020'yi penaltı atışlarıyla İtalya'ya kaybetti. Sonrasında hiçbir şey değişmedi" ifadelerini kullandığı gün yüzüne çıktı.

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EURO 2020 finalinde olacakları ve kazananı 8 yıl önce bilmiş! Sosyal medyayı sallayan tweet

Normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 beraberlikle sona eren mücadeleyi penaltı atışlarıyla İtalya'nın kazanmasının ardından söz konusu paylaşım, sosyal medyada viral oldu.

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EURO 2020 finalinde olacakları ve kazananı 8 yıl önce bilmiş! Sosyal medyayı sallayan tweet

Binlerce kişi tarafından paylaşılan tweet, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından görüntülendi.