EURO 2020 finalinde olacakları ve kazananı 8 yıl önce bilmiş! Sosyal medyayı sallayan tweet

Son dakika haberine göre: Wembley'de oynanan EURO 2020 finalinde heyecan dolu maçta İtalya, İngiltere'yi penaltı atışları neticesinde mağlup ederek 53 yıl sonra tarihindeki ikinci Avrupa Şampiyonu olmayı başardı. Bir İngiliz taraftarının bundan tam 8 yıl önce yaptığı paylaşım ise sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 12.07.2021 10:33 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 10:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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