Beşiktaş-Trabzonspor finali sonrası yıldız isme flaş sözler: Büyük oyuncu büyük oynar
Son dakika spor haberleri | Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor arasında nefes kesen bir final oynandı. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmayı Beşiktaş uzatmalarda Al Musrati'nin attığı harika golle kazanarak kupaya uzandı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte dev finalin ardından dikkat çeken o yazılar...
Giriş Tarihi: 24.05.2024
09:01 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
09:01
SİNAN VARDAR – BEŞİKTAŞ HAK ETTİ Güzel bir bahar havası ve tribünlerde ortalama 75.000 taraftarın takımlarını desteklediği Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası finali muhteşem bir futbol ortamında, denk kuvvetler olarak başladı. Fakat mücadelenin daha 14. dakikasında Colley'in refakatçi gibi takip ettiği Trabzonspor'un golcü ve formda ismi Paul Onuachu Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Bu dakikadan sonra Beşiktaş birçok pozisyon üretti ama ilk yarının son dakikasına kadar tüm atakları Uğurcan başarıyla durdurdu. Uzatma dakikalarının sonunda Salih'in ceza sahası içerisinde çevirdiği topu Bardhi eliyle kesince Beşiktaş penaltıyı kazandı. Ghezzal ile penaltıyı gole çeviren Beşiktaş durumu eşitledi.
İkinci yarı çok zevkli bir karşılaşma devam ederken, sahanın yıldızı Gedson'un büyük mücadelesi sonucu topla buluşan Muleka'nın muhteşem pasıyla savunma arkasına sarkan Salih kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. Golün akabinde Ghezzal'in muhteşem topu direkte patlarken yorgunluk belirtileri de gören Serdar Topraktepe yerine Rashica'yı oyuna aldı. Bu arada Mert'te harika bir refleks ile Trabzonspor'un mutlak gol pozisyonlarını kurtardı. Maç boyunca iki kalecide müthiş kurtarışlarıyla maçın daha farklı bir skorla bitmesini engelledi.
Maçın en iyi oyuncularından müthiş mücadele eden Muleka sakatlanarak yerini Aboubakar'a bıraktı. Trabzonspor'un beraberliği yakalamasını hemen ardından oyuna ağırlığını koyan Beşiktaş maç uzatmalara giderken Al-Musrati'nin muhteşem vururuşuyla galibiyeti ve kupayı getiren golü buldu. Fedakar kaptan Necip ve sahanın en iyilerinden Muçi oyundan çıkarken yerine Warrall ve Semih oyuna dahil oldu. Beşiktaş 3-2 galip gelerek Ziraat Türkiye kupası'nı 11. kez müzesine götürdü ve önümüzdeki sezon UEFA Avrupa ligi play-off turuna katılmaya hak kazandı.
TURGAY DEMİR – MUHTEŞEM İki takımını da kutluyorum sadece finale kadar geldikleri için değil; kıran kırana ama kavgasız gürültüsüz bir derbi oynanabileceğini de gösterdikleri için.… Trabzonspor kontrolsüz bir hırsla başladı maça Beşiktaş ise sakin ve organizeydi. Onuachu deyim yerindeyse Trabzon'dan İstanbul'a kadar top sürerken yanına kimseyi yaklaştırmadı ve şık bir vuruşla da ağları buldu..
İşin ilginci bu gol Beşiktaş'ı uyandırırken Trabzonspor'un derin bir uykuya dalmasına sebep oldu. Artık maçın patronu Beşiktaş'tı.. Bordo-Mavili oyuncular soyunma odasına önde gitmenin hayalini kurduğu anda, son saniyede gelen penaltıyla Karadeniz Fırtınası'na gecenin şokunu da yaşatmış oldular. Ardından bir çok pozisyon yaşandı ve Ghezzal'ın müthiş vuruşu da direkten döndü. O olmadı, bu nasıl kaçtı derken Salih kafasında kurguladığı pozisyonu adeta Muleka'ya tarif etti ve onun şık pasını da kafayla ağlara gönderdi. Artık Trabzonspor daha fazla risk almak zorundaydı…