Beşiktaş-Trabzonspor finali sonrası yıldız isme flaş sözler: Büyük oyuncu büyük oynar

İşin ilginci bu gol Beşiktaş'ı uyandırırken Trabzonspor'un derin bir uykuya dalmasına sebep oldu. Artık maçın patronu Beşiktaş'tı.. Bordo-Mavili oyuncular soyunma odasına önde gitmenin hayalini kurduğu anda, son saniyede gelen penaltıyla Karadeniz Fırtınası'na gecenin şokunu da yaşatmış oldular. Ardından bir çok pozisyon yaşandı ve Ghezzal'ın müthiş vuruşu da direkten döndü. O olmadı, bu nasıl kaçtı derken Salih kafasında kurguladığı pozisyonu adeta Muleka'ya tarif etti ve onun şık pasını da kafayla ağlara gönderdi. Artık Trabzonspor daha fazla risk almak zorundaydı…