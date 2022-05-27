27 Mayıs 2022, Cuma
İşte Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! Fırtına gruplara kalırsa ne kadar para alacak?
Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan dahil olacak. Trabzonspor'un muhtemel rakiplerinden biri Kopenhag oldu. Diğer 3 takım ise ilk elemelerden gelecek. Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde kasası dolacak.
Giriş Tarihi: 27.05.2022 13:53 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 13:54
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