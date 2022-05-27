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Haberler Galeri İşte Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! Fırtına gruplara kalırsa ne kadar para alacak?

İşte Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! Fırtına gruplara kalırsa ne kadar para alacak?

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan dahil olacak. Trabzonspor'un muhtemel rakiplerinden biri Kopenhag oldu. Diğer 3 takım ise ilk elemelerden gelecek. Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde kasası dolacak.

Giriş Tarihi: 27.05.2022 13:53 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 13:54
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İşte Trabzonspor’un Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri! Fırtına gruplara kalırsa ne kadar para alacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan dahil olacak Trabzonspor'un muhtemel rakipleri şekillendi.

Devler Ligi öncesi son eleme turunda Trabzonspor'la birlikte 7 takım daha yer alacak ve seribaşı olan takımlarla seribaşı olmayan ekipler, birbirleriyle eşleşecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Trabzonspor’un Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri! Fırtına gruplara kalırsa ne kadar para alacak?

Takımların Avrupa'da son 5 sezonda ortaya koyduğu performansa göre oluşturulan klasmanda üst basamaklarda yer alan ekipler, seribaşı olarak kuraya dahil oluyor.

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İşte Trabzonspor’un Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri! Fırtına gruplara kalırsa ne kadar para alacak?

Son 5 sezonda 2 kez Avrupa'da sahne alan ve oynadığı toplam 14 maçın 6'sınden puan çıkartabilen (2 galibiyet, 4 beraberlik) bordo-mavililer, bu klasmanda 227. sırada bulunuyor.

Bir hayli alt sıralarda kalan Trabzonspor, bu sebeple kurada seribaşı olamayacak.

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İşte Trabzonspor’un Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri! Fırtına gruplara kalırsa ne kadar para alacak?

4 MUHTEMEL RAKİPTEN İLKİ KOPENHAG

Turnuvaya Trabzonspor gibi play-off'tan girecek Danimarka şampiyonu Kopenhag, takımlar klasmanında 41. sırada bulunuyor.

Bu derecesiyle ön elemelere dahil olan tüm takımlar içinde en iyi 4 takım arasında yer alan Kopenhag, seribaşı olacak.

Diğer bir ifadeyle Trabzonspor'un 4 muhtemel rakibinden biri Kopenhag.

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İşte Trabzonspor’un Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri! Fırtına gruplara kalırsa ne kadar para alacak?

DİĞER 3 MUHTEMEL RAKİP KİMLER OLABİLİR?

Trabzonspor'un diğer muhtemel rakipleri ise alt turlardan gelecek.

Bu aşamada takımlar klasmanındaki yerleri itibarıyla Dinamo Zagreb, Kızılyıldız ve Olympiakos dikkati çekiyor.