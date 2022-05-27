İşte Trabzonspor’un Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri! Fırtına gruplara kalırsa ne kadar para alacak?

4 MUHTEMEL RAKİPTEN İLKİ KOPENHAG

Turnuvaya Trabzonspor gibi play-off'tan girecek Danimarka şampiyonu Kopenhag, takımlar klasmanında 41. sırada bulunuyor.

Bu derecesiyle ön elemelere dahil olan tüm takımlar içinde en iyi 4 takım arasında yer alan Kopenhag, seribaşı olacak.

Diğer bir ifadeyle Trabzonspor'un 4 muhtemel rakibinden biri Kopenhag.