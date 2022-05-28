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Haberler Galeri Beşiktaş Genel Kurulu'nda kavga! Ahmet Nur Çebi ve yönetimi eleştirdi ortalık karıştı

Beşiktaş Genel Kurulu'nda kavga! Ahmet Nur Çebi ve yönetimi eleştirdi ortalık karıştı

Son dakika haberine göre: Beşiktaş'ın bugün gerçekleşen olağan idari ve mali genel kurul toplantısında büyük gerginlik yaşandı ve üyeler kavga etti. Genel kurulda ayrıca siyah-beyazlı kulübün borcu da açıklandı.

Giriş Tarihi: 28.05.2022 13:57
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Beşiktaş genel kurulunda kavga! Ahmet Nur Çebi ve yönetimi eleştirdi ortalık karıştı
Beşiktaş genel kurulunda kavga! Ahmet Nur Çebi ve yönetimi eleştirdi ortalık karıştı

Beşiktaş Kulübünde 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı başladı. Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda kongre divan başkanlığına Uluç Gürkan seçildi.

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Beşiktaş genel kurulunda kavga! Ahmet Nur Çebi ve yönetimi eleştirdi ortalık karıştı
Beşiktaş genel kurulunda kavga! Ahmet Nur Çebi ve yönetimi eleştirdi ortalık karıştı

Divan başkanlığına seçilen Uluç Gürkan, "Kongremizin geçmişte olduğu gibi hem spor camiasına hem de demokrasi geleneklerine uygun, Beşiktaş'a yaraşır şekilde geçeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş genel kurulunda kavga! Ahmet Nur Çebi ve yönetimi eleştirdi ortalık karıştı
Beşiktaş genel kurulunda kavga! Ahmet Nur Çebi ve yönetimi eleştirdi ortalık karıştı

Toplantıda 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulunun idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak.

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Beşiktaş genel kurulunda kavga! Ahmet Nur Çebi ve yönetimi eleştirdi ortalık karıştı
Beşiktaş genel kurulunda kavga! Ahmet Nur Çebi ve yönetimi eleştirdi ortalık karıştı

BÜYÜK GERGİNLİK! ÜYELER KAVGA ETTİ

Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda genel kurul üyesi Berk Tunca'nın konuşmasının ardından kongre üyeleri arasında gerginlik çıktı. Kongreye 10 dakika ara verildi.

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Beşiktaş genel kurulunda kavga! Ahmet Nur Çebi ve yönetimi eleştirdi ortalık karıştı
Beşiktaş genel kurulunda kavga! Ahmet Nur Çebi ve yönetimi eleştirdi ortalık karıştı

Beşiktaş 2021 yılı Olağan İdari ve Mali Kongresi'nde gerginlik çıktı. Genel kurul üyesi Berk Tunca'nın konuşmasını yaptığı sırada, salonda bulunan diğer kongre üyesi Özer Özçetin sözlü tepki gösterdi. Ardından salondaki diğer kongre üyeleri arasında da sözlü atışmalar başladı. Konuşmacı Berk Tunca'nın kürsüden inmesiyle taraflar arasında tansiyon daha da yükselerek kavga çıktı. Kulüp çalışanlarından biri de konuşmacı Berk Tunca'nın üzerine yürürken, olaylar polisin müdahalesiyle yatıştırıldı.