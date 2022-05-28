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Beşiktaş Genel Kurulu'nda kavga! Ahmet Nur Çebi ve yönetimi eleştirdi ortalık karıştı
Son dakika haberine göre: Beşiktaş'ın bugün gerçekleşen olağan idari ve mali genel kurul toplantısında büyük gerginlik yaşandı ve üyeler kavga etti. Genel kurulda ayrıca siyah-beyazlı kulübün borcu da açıklandı.
Giriş Tarihi: 28.05.2022 13:57
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Beşiktaş genel kurulunda kavga! Ahmet Nur Çebi ve yönetimi eleştirdi ortalık karıştı
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Beşiktaş genel kurulunda kavga! Ahmet Nur Çebi ve yönetimi eleştirdi ortalık karıştı
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Beşiktaş genel kurulunda kavga! Ahmet Nur Çebi ve yönetimi eleştirdi ortalık karıştı
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Beşiktaş genel kurulunda kavga! Ahmet Nur Çebi ve yönetimi eleştirdi ortalık karıştı
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Beşiktaş genel kurulunda kavga! Ahmet Nur Çebi ve yönetimi eleştirdi ortalık karıştı