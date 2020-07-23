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23 Temmuz 2020, Perşembe
Haberler Galeri İşte Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
İşte Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılacak Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli olmaya başladı. Temsilcimizi birbirinden zorlu rakipler bekliyor.
Giriş Tarihi: 23.07.2020 13:10 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 13:14