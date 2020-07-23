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Haberler Galeri İşte Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

İşte Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılacak Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli olmaya başladı. Temsilcimizi birbirinden zorlu rakipler bekliyor.

Giriş Tarihi: 23.07.2020 13:10 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 13:14
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İşte Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir gelecek sene Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

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İşte Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılacak Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli olmaya başladı.

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İşte Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Real Madrid

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İşte Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Liverpool

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İşte Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Bayern Münih