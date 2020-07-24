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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte masada olan tek seçenek
Gelecek sezon transfer hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Sarı lacivertli yönetim ve Emre Belözoğlu, konuya son noktayı koydu. Kanarya, yeni teknik direktörünü açıkladıktan sonra, 10 numara bölgesi içinde yıldız ismi bitirmek için harekete geçecek.
Giriş Tarihi: 24.07.2020 10:52Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 10:55