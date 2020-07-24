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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte masada olan tek seçenek

Gelecek sezon transfer hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Sarı lacivertli yönetim ve Emre Belözoğlu, konuya son noktayı koydu. Kanarya, yeni teknik direktörünü açıkladıktan sonra, 10 numara bölgesi içinde yıldız ismi bitirmek için harekete geçecek.

Giriş Tarihi: 24.07.2020 10:52 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 10:55
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte masada olan tek seçenek

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan sonra göreve geçici olarak Tahir Karapınar gelmişti. Yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olmuştu. Sarı lacivertli ekipte bu isim belli oldu. Hatta yeni teknik patronun ilk transferi ise yine Süper Lig'den oldu.

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte masada olan tek seçenek

Fenerbahçe'de bu sezon da kötü gidişata dur diyemedi ve teknik direktör Ersun Yanal Trabzonspor ile oynanan ilk kupa maçından sonra takımdan ayrıldı. Başkan Ali Koç araya pandemi dönemi girmesi sebebiyle hoca konusunda çok fazla aceleci davranmadı ve ince eleyip sık dokudu.

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte masada olan tek seçenek

Transferde ve teknik direktörde tüm yetkiyi gelecek sezon sportif direktör olacak Emre Belözoğlu'na veren Fenerbahçe Başkanı, Emre'nin anlaştığı isime 'tamam' dedi.

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte masada olan tek seçenek

Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik direktörü şuan Alanyaspor'da görev yapan camianın ve taraftarın da sevdiği isimlerden Erol Bulut oldu.

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte masada olan tek seçenek

İlk olarak Emre Belözoğlu yönetiminde Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş'ı transfer eden Fenerbahçe yine Süper Lig'den bomba bir isimle anlaşmak üzere.