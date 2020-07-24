Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte masada olan tek seçenek

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan sonra göreve geçici olarak Tahir Karapınar gelmişti. Yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu olmuştu. Sarı lacivertli ekipte bu isim belli oldu. Hatta yeni teknik patronun ilk transferi ise yine Süper Lig'den oldu.