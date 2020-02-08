İşte Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının 11'leri

Süper Lig'de ikinci yarıya Kasımpaşa ve Fenerbahçe galibiyetleriyle başlayan, şampiyonluk yarışı için iddialı bir konumda bulunan Trabzonspor, bugün başkent deplasmanında sahaya çıkıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam eden ve yarı finalin kapısını aralayan bordo-mavililer, Gençlerbirliği engelini geçip teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yakaladığı galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.