Ersun Yanal son kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Alanyaspor 11'i

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam 20.00'de Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan ve ilk 2 haftada 6 puan alan sarı-lacivertliler, geçen hafta ise deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Ligde 37 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 4 puan gerisinde 5. sırada yer alan Fenerbahçe, zirve mücadelesi veren rakibini Kadıköy'den eli boş göndermeye çalışacak. Erol Bulut'un öğrencileri ise en azından 1 puan ile evine dönmek istiyor. Fenerbahçe'nin en büyük kozu Vedat Muriç, Alanyaspor'un ise Cisse... İşte Ersun Yanal'ın 11'i...