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Ersun Yanal son kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Alanyaspor 11'i

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam 20.00'de Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan ve ilk 2 haftada 6 puan alan sarı-lacivertliler, geçen hafta ise deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Ligde 37 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 4 puan gerisinde 5. sırada yer alan Fenerbahçe, zirve mücadelesi veren rakibini Kadıköy'den eli boş göndermeye çalışacak. Erol Bulut'un öğrencileri ise en azından 1 puan ile evine dönmek istiyor. Fenerbahçe'nin en büyük kozu Vedat Muriç, Alanyaspor'un ise Cisse... İşte Ersun Yanal'ın 11'i...

Giriş Tarihi: 08.02.2020 14:00 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 14:01
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Ersun Yanal son kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Alanyaspor 11'i

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan ve ilk 2 haftada 6 puan alan sarı-lacivertliler, geçen hafta ise deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenildi.

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Ersun Yanal son kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Alanyaspor 11'i

Ligde 37 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 4 puan gerisinde 5. sırada yer alan Fenerbahçe, zirve mücadelesi veren rakibini Kadıköy'den eli boş göndermeye çalışacak.

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Ersun Yanal son kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Alanyaspor 11'i

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde iyi bir sezon geçiren ve 38 puanla 4. sırada yer alan Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de son 5 maçını kazandı. Son 6 haftada ise mağlubiyet yaşamayan Akdeniz temsilcisi, Kadıköy'den 3 puan alması durumunda rakibiyle olan puan farkını 4'e çıkaracak. Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor, 3-1 kazanmıştı.

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Ersun Yanal son kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Alanyaspor 11'i

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor arasında Ülker Stadı'nda cumartesi saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

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Ersun Yanal son kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Alanyaspor 11'i

EMRE BELÖZOĞLU CEZALI
Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Emre Belözoğlu, Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Geçen hafta Trabzonspor karşısında bu sezonki 4. sarı kartını gören tecrübeli futbolcu, Aytemiz Alanyaspor karşısında cezasını çekecek.