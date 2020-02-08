Roma'daki 5 gollü mücadelede Cengiz Ünder yıkıldı İtalya Seri A ekiplerinden Roma'nın formasını giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder yıkıldı. Bologna ile evinde karşılaşan Roma 5 golün atıldığı mücadelede üzülen taraf oldu. Milli futbolcumuz Ünder karşılaşmada 57 dakika boyunca saha kaldı. Giriş Tarihi: 08.02.2020 18:45 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 18:47
Roma'daki 5 gollü mücadelede Cengiz Ünder yıkıldı
Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma evinde Bologna'ya yenildi. Sarı-kırmızılı başkent takımı, ligde üst üste 2. mağlubiyetini aldı.
Roma'daki 5 gollü mücadelede Cengiz Ünder yıkıldı
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 23. haftanın açılış maçında Roma, konuk ettiği Bologna'ya 3-2 yenildi.
Roma'daki 5 gollü mücadelede Cengiz Ünder yıkıldı
Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı, hakem Marco Guida yönetti.
Karşılaşmaya konuk ekip baskılı başladı ve Roma'nın savunmada kalmasını sağladı.
Bologna, baskısı sonucu aradığı golü 16. dakikada Riccardo Orsolini ile buldu: 0-1.
Roma'daki 5 gollü mücadelede Cengiz Ünder yıkıldı
Roma, 22. dakikada geliştirdiği atakta soldan
Aleksandar Kolorav'un soldan ortasına ters dokunuş yapan Stefano Denswil, topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1.
Bu golden 4 dakika sonra konuk takım, Musa
Barrow ile yeniden öne geçti: 1-2. Maçın ilk yarısı konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.
Roma'daki 5 gollü mücadelede Cengiz Ünder yıkıldı
İkinci yarının hemen başında, 51. dakikada
yine Bologna ile golü bularak, farkı Barrow çıkardı: 1-3. 2'ye
Roma, 72. dakikada
Henrikh ile farkı Mkhitaryan indiren golü buldu: 2-3. 1'e