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Haberler Galeri İşte Galatasaray'ın yeni sezondaki ilk bombası! Transfer operasyonu erken başladı

İşte Galatasaray'ın yeni sezondaki ilk bombası! Transfer operasyonu erken başladı

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray'da sezon bitmeden yeni sezon planlaması başladı. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekibin sürpriz bir ismin transferinde son aşamaya geldiği ve kulüp efsanesinin futbolcuyu ikna ettiği öğrenildi. İşte yeni sezon bombasından ilk detaylar...

Giriş Tarihi: 31.03.2024 14:58
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İşte Galatasaray’ın yeni sezondaki ilk bombası! Transfer operasyonu erken başladı

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

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İşte Galatasaray’ın yeni sezondaki ilk bombası! Transfer operasyonu erken başladı

Ligde ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren sarı kırmızılılar, bir yandan da önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yapıyor.

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İşte Galatasaray’ın yeni sezondaki ilk bombası! Transfer operasyonu erken başladı

Cimbom'da özellikle yeni sezonda kadroda önemli değişikliklere gidilecek.

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İşte Galatasaray’ın yeni sezondaki ilk bombası! Transfer operasyonu erken başladı

Yönetim de bu doğrultuda transferdeki hedefleriyle şimdiden görüşmelere başladı.

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İşte Galatasaray’ın yeni sezondaki ilk bombası! Transfer operasyonu erken başladı

Galatasaray'da bilhassa Dries Mertens'in sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.