31 Mart 2024, Pazar
İşte Galatasaray'ın yeni sezondaki ilk bombası! Transfer operasyonu erken başladı
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray'da sezon bitmeden yeni sezon planlaması başladı. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekibin sürpriz bir ismin transferinde son aşamaya geldiği ve kulüp efsanesinin futbolcuyu ikna ettiği öğrenildi. İşte yeni sezon bombasından ilk detaylar...
Giriş Tarihi: 31.03.2024 14:58
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