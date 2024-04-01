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Okan Buruk'tan farklı kadro! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı muhtemel 11'i...

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de 31. hafta yarınki maçlarla başlıyor. Ligde lider durumda bulunan Galatasaray, evinde Hatayspor'u ağırlayacak. Zorlu karşılaşma öncesi sakatları iyileşen ve son antrenmanlarını tam kadro bir şekilde yapan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'de değişime gitmesi bekleniyor. İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 01.04.2024 15:16
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Okan Buruk’tan farklı kadro! İşte Galatasaray’ın Hatayspor maçı muhtemel 11’i...

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Galatasaray, ligin geride kalan 30 maçlık bölümünde 26 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 81 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

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Okan Buruk’tan farklı kadro! İşte Galatasaray’ın Hatayspor maçı muhtemel 11’i...

Atakaş Hatayspor ise 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 33 puan elde etti. Akdeniz ekibi böylelikle averajla 15. sırada yer aldı.

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Okan Buruk’tan farklı kadro! İşte Galatasaray’ın Hatayspor maçı muhtemel 11’i...

G.SARAY'DA TEK EKSİK GÜNAY
Galatasaray'ın 32 yaşındaki file bekçisi Günay Güvenç, cezası nedeniyle kadroda olmayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Kasımpaşa maçından sonra 2 maç ceza verilen Günay, Akdeniz temsilcisine karşı kadroda yer alamayacak.

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Okan Buruk’tan farklı kadro! İşte Galatasaray’ın Hatayspor maçı muhtemel 11’i...

Sarı-kırmızılı takımda ayrıca Sergio Oliveira, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Corendon Alanyaspor karşılaşmasına çıkamayacak.

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Okan Buruk’tan farklı kadro! İşte Galatasaray’ın Hatayspor maçı muhtemel 11’i...

SERGE AURIER İLK MAÇINA ÇIKABİLİR
Galatasaray'ın ara transfer döneminde İngiltere ekibi Nottingham Forrest'tan transfer ettiği Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk maçına çıkacak.