02 Nisan 2024, Salı
Okan Buruk'tan farklı kadro! İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı muhtemel 11'i...
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de 31. hafta yarınki maçlarla başlıyor. Ligde lider durumda bulunan Galatasaray, evinde Hatayspor'u ağırlayacak. Zorlu karşılaşma öncesi sakatları iyileşen ve son antrenmanlarını tam kadro bir şekilde yapan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'de değişime gitmesi bekleniyor. İşte Galatasaray'ın Hatayspor maçı muhtemel 11'i...
Giriş Tarihi: 01.04.2024 15:16
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