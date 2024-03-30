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Haberler Galeri Hatayspor maçı öncesi Galatasaray'a 19 milyon euroluk piyango! Türk futbol tarihine geçecek

Hatayspor maçı öncesi Galatasaray'a 19 milyon euroluk piyango! Türk futbol tarihine geçecek

Galatasaray'ın 5 milyon Euro'luk kiralama bedeli ve 20 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo için transfer piyasasında hareketli günler yaşanıyor. İtalyan oyuncu için dev kulüplerden gelen transfer teklifleri 19 milyon Euro'yu buluyor. İşte transfere ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 30.03.2024 17:13 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 17:17
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Hatayspor maçı öncesi Galatasaray’a 19 milyon euroluk piyango! Türk futbol tarihine geçecek

Galatasaray'ın genç yıldızı Nicolo Zaniolo, kısa sürede Avrupa futbolunun en parlak yıldızlarından biri haline geldi. 5 milyon Euro kiralama bedeli ve yaklaşık 20 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla İngiltere'ye adım atan Zaniolo için, şimdi ise 19 milyon Euro civarında transfer teklifleri konuşuluyor.

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Hatayspor maçı öncesi Galatasaray’a 19 milyon euroluk piyango! Türk futbol tarihine geçecek

Aston Villa'dan Sonra Yeni Durağı Neresi Olacak?

24 yaşındaki genç yıldız için İtalya'nın köklü kulüpleri Fiorentina, Juventus ve Milan'ın yanı sıra, İspanyol devi Atletico Madrid de devreye girdi.

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Hatayspor maçı öncesi Galatasaray’a 19 milyon euroluk piyango! Türk futbol tarihine geçecek

Atletico Madrid'in, Zaniolo'nun transferi konusunda Galatasaray ile görüşmelere başladığı ve İtalyan Sportif Direktörü Andrea Berta'nın bu transferi bizzat yönettiği belirtiliyor. Zaniolo'nun bu sezon Premier League'deki performansı, ona olan ilgiyi daha da artırdı. 20 maçta 2 gol katkısı veren genç oyuncu, takımı için önemli bir parça haline geldi.

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Hatayspor maçı öncesi Galatasaray’a 19 milyon euroluk piyango! Türk futbol tarihine geçecek

İtalya'ya Geri Dönüş Mümkün mü?

Sezon sonunda Aston Villa ile olan kiralık sözleşmesi sona erecek olan Zaniolo'nun, Galatasaray'a geri döneceği ve ardından geleceği hakkında karar vereceği konuşuluyor.

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Hatayspor maçı öncesi Galatasaray’a 19 milyon euroluk piyango! Türk futbol tarihine geçecek

İtalyan basını, özellikle La Gazzetta dello Sport, Zaniolo'nun yeniden İtalya'ya dönme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu belirtiyor. Ancak Galatasaray'ın belirlediği 20 milyon Euro'luk piyasa değeri, pek çok kulübü düşündürüyor. Fiorentina, bu yüksek transfer bedelini ödemek yerine, genç yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.