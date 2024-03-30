Hatayspor maçı öncesi Galatasaray’a 19 milyon euroluk piyango! Türk futbol tarihine geçecek

Atletico Madrid'in, Zaniolo'nun transferi konusunda Galatasaray ile görüşmelere başladığı ve İtalyan Sportif Direktörü Andrea Berta'nın bu transferi bizzat yönettiği belirtiliyor. Zaniolo'nun bu sezon Premier League'deki performansı, ona olan ilgiyi daha da artırdı. 20 maçta 2 gol katkısı veren genç oyuncu, takımı için önemli bir parça haline geldi.