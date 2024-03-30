HaberlerGaleriHatayspor maçı öncesi Galatasaray'a 19 milyon euroluk piyango! Türk futbol tarihine geçecek
Hatayspor maçı öncesi Galatasaray'a 19 milyon euroluk piyango! Türk futbol tarihine geçecek
Galatasaray'ın 5 milyon Euro'luk kiralama bedeli ve 20 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo için transfer piyasasında hareketli günler yaşanıyor. İtalyan oyuncu için dev kulüplerden gelen transfer teklifleri 19 milyon Euro'yu buluyor. İşte transfere ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 30.03.2024 17:13Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 17:17