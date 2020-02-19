İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Yaz transfer döneminde gelecek
Ligin ikinci yarısına seri 3 puanlar toplayarak başlayan Galatasaray'da yüzler gülüyor. Takımın yeniden şampiyonluk potasına girmesi yönetimi harekete geçirdi. Falcao'dan beklenen performansın alınamaması sonucu golcü arayışlarına başlayan sarı kırmızılı takım, genç bir golcüyü listesine ekledi. Kıvrak bilekleri ve bitirici son vuruşlarıyla adından söz ettiren yıldız golcü için yöneticiler şimdiden temaslara başladı.
Giriş Tarihi: 19.02.2020 10:01Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 10:02