19 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Yaz transfer döneminde gelecek

Ligin ikinci yarısına seri 3 puanlar toplayarak başlayan Galatasaray'da yüzler gülüyor. Takımın yeniden şampiyonluk potasına girmesi yönetimi harekete geçirdi. Falcao'dan beklenen performansın alınamaması sonucu golcü arayışlarına başlayan sarı kırmızılı takım, genç bir golcüyü listesine ekledi. Kıvrak bilekleri ve bitirici son vuruşlarıyla adından söz ettiren yıldız golcü için yöneticiler şimdiden temaslara başladı.

Giriş Tarihi: 19.02.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 10:02
  • 1
  • 15
İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Yaz transfer döneminde gelecek

Süper Lig'in ikinci yarısında çıktığı Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor maçlarından galibiyetle ayrılan Galatasaray'da şampiyonluk sesleri yeniden yükselmeye başladı...

  • 2
  • 15
İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Yaz transfer döneminde gelecek

Son olarak sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'u Adem Büyük'ün penaltıdan attığı geçen sarı-kırmızılar, ikinci yarıda çıktığı 5. maçından da galibiyetle ayrılırken, üst üste 6. maçını da kazandı.

  • 3
  • 15
İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Yaz transfer döneminde gelecek

İkinci yarının ilk 5 haftasında topladığı 15 puanla üçüncü sıraya kadar yükselen ve zirve yarışına dahil olan Cimbom'da gözler 23. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisine çevrildi.

  • 4
  • 15
İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Yaz transfer döneminde gelecek

Ülker Stadı'nda ezeli rakibiyle karşılaşacak olan Galatasaray, Fenerbahçe'yi devirerek hem şampiyonluk yolunda kritik bir virajı dönmeyi hem de Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet hasretini sonlandırmayı planlıyor.

  • 5
  • 15
İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü! Yaz transfer döneminde gelecek

Sarı-kırmızılı takımda dev derbinin hazırlıkları sürerken, teknik direktör Fatih Terim ve ekibi, gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başladı.