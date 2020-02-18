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Müjdat Yetkiner'in Ahmet Çakar'a yolladığı Ersun Yanal videosu ortaya çıktı! İşte Müjdat Yetkiner'in...

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve yöneticisi Müjdat Yetkiner, Ahmet Çakar'a bir video gönderdi. Ahmet Çakar'a ismini vermemesini söyleyen Yetkiner'in soyadı telefondan görüldü. Müjdat Yetkiner'in adının ifşa olmasıyla birlikte gönderdiği video da sosyal medyada olay oldu. İşte Aziz Yıldırım'ın Ersun Yanal hakkında yaptığı o konuşmayı içeren video.

Giriş Tarihi: 18.02.2020 15:55 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 16:03
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Müjdat Yetkiner'in Ahmet Çakar'a yolladığı Ersun Yanal videosu ortaya çıktı! İşte Müjdat Yetkiner'in...

Beyaz Futbol'un dün akşam yayınlanan bölümünde ilginç bir olaya imza atıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın takımdan ayrılacağı ile ilgili iddia programda tartışılırken, yorumcu Ahmet Çakar'ın izletmek istediği bir videoyu eski Fenerbahçeli Müjdat Yetkiner'in gönderdiği ortaya çıktı.

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Müjdat Yetkiner'in Ahmet Çakar'a yolladığı Ersun Yanal videosu ortaya çıktı! İşte Müjdat Yetkiner'in...

Fenerbahçe eski başkanı 'ın 2014 yılında takımdan gönderilmesinin ardından yaptığı bir konuşmayı Çakar'a gönderen Yetkiner'in yazdığı diğer mesajlar da ifşa oldu.

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Müjdat Yetkiner'in Ahmet Çakar'a yolladığı Ersun Yanal videosu ortaya çıktı! İşte Müjdat Yetkiner'in...

Üst tarafta yazan "Aziz Yıldırım'ın bıraktığı oyunculardan kazandığı para" mesajı dikkat çekerken, Müjdat Yetkiner'in ünlü yorumcudan isminin verilmemesini istediği mesaj ortalığı karıştırdı.

İŞTE O VİDEO | İZLE

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Müjdat Yetkiner'in Ahmet Çakar'a yolladığı Ersun Yanal videosu ortaya çıktı! İşte Müjdat Yetkiner'in...

ALİ KOÇ GÖREVİNE SON VERMİŞTİ

2018 yılında başkanlık görevini Aziz Yıldırım'dan devralan Ali Koç, uzun süre Futbol Altyapı Gençlik Geliştirme Programı Koordinatörü olarak görev yapan Müjdat Yetkiner'in görevine son vermişti.

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Müjdat Yetkiner'in Ahmet Çakar'a yolladığı Ersun Yanal videosu ortaya çıktı! İşte Müjdat Yetkiner'in...

İŞTE O VİDEO | İZLE