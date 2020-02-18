Müjdat Yetkiner'in Ahmet Çakar'a yolladığı Ersun Yanal videosu ortaya çıktı! İşte Müjdat Yetkiner'in...

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve yöneticisi Müjdat Yetkiner, Ahmet Çakar'a bir video gönderdi. Ahmet Çakar'a ismini vermemesini söyleyen Yetkiner'in soyadı telefondan görüldü. Müjdat Yetkiner'in adının ifşa olmasıyla birlikte gönderdiği video da sosyal medyada olay oldu. İşte Aziz Yıldırım'ın Ersun Yanal hakkında yaptığı o konuşmayı içeren video.