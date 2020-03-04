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İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i
Süper Lig'de şampiyonluk yarışına ortak olan Galatasaray, 25. haftada Sivaspor'a konuk olacak. Oyuncularını zorlu randevu için hazırlayan Fatih Terim, sahaya nasıl bir 11 ile çıkacağını da belirlemek üzere. Hemen hemen sahadaki dizilişi belli olan Fatih Terim'in planı basına sızdı. İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçında sahaya çıkacağı muhtemel 11.
Giriş Tarihi: 04.03.2020 23:35
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İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i
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İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i
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İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i
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İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i
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İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i