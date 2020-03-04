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İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına ortak olan Galatasaray, 25. haftada Sivaspor'a konuk olacak. Oyuncularını zorlu randevu için hazırlayan Fatih Terim, sahaya nasıl bir 11 ile çıkacağını da belirlemek üzere. Hemen hemen sahadaki dizilişi belli olan Fatih Terim'in planı basına sızdı. İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçında sahaya çıkacağı muhtemel 11.

Giriş Tarihi: 04.03.2020 23:35
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İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i
İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i

Galatasaray'ın üst üste aldığı sekiz galibiyet sonrası yakaladığı çıkış camiada yüzleri güldürüyor. Her hafta üstüne koyarak yoluna devam eden sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim ise tam olarak mutlu değil. Yüzde 62 topla oynama yüzdesine sahip Aslan'da girilen 12 gol pozisyonundan 3'ü golle sonuçlandırıldı.

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İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i
İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i

Alınan net skora rağmen, rakip ceza sahası içinde yirmiden fazla topla buluşulması ve son paslarda zaman zaman yapılan hatalar Terim'i harekete geçirdi. Sezonu şampiyonluk ile noktalamak isteyen sarı-kırmızılılar önümüzdeki iki hafta Sivas ve Beşiktaş ile karşılaşacak.

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İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i
İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i

SON VURUŞLARA DİKKAT
Zorlu rakipler karşısında bulunacak her fırsatın altın değerinde olduğunu düşünen Terim, yakalanan fırsatların daha yüzdeli bir oranda gole çevrilmesi için çalışmalarına başladı.

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İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i
İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i

Sivas mücadelesi öncesi set hücumlarında ve organize atak çalışması yaptıracak olan deneyimli çalıştırıcı öğrencilerine "İyiyiz, ama daha da iyi olmalıyız. Bulduğumuz fırsatlar zorlu rakiplerimiz karşısında daha da değerli olacak. Bu yüzden son hamlelerde yaptığımız hataları gidermeliyiz. Rakip kaleye gitmedeki başarımızı gole çevirme oranına da yansıtmalıyız" uyarısında bulundu.

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İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i
İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i

Sivasspor karşısında mutlak 3 puan almak isteyen sarı-kırmızılılarda Fatih Terim hesaplarını bu yönde yapıyor. Tecrübeli teknik adam, zorlu karşılaşma öncesi sahaya süreceği ilk 11'i de yavaş yavaş netleştirmeye başladı.