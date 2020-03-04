Antalyaspor Alanyaspor maçı hangi kanalda? Antalyaspor ile Alanyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında futbolseverler, bir kez daha Antalya derbisi heyecanı yaşayacak. Antalya derbisinde 11. randevuya hazırlanan, kupa ve lig maçlarında birbirine karşı 4'er galibiyeti bulunan Akdeniz temsilcileri, iki maçta ise yenişemedi. Peki, Antalyaspor Alanyaspor maçı canlı yayın hangi kanalda? Antalya Alanya kupa maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...