Antalyaspor Alanyaspor maçı canlı yayın hangi kanalda? Antalya Alanya kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor Alanyaspor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağı bugün oynanacak Antalyaspor - Alanyaspor maçı ile tamamlanacak. Alanyaspor, ilk kez çıkacağı yarı finalde galibiyet alarak rövanşa avantajlı çıkmak istiyor. Peki, Antalyaspor Alanyaspor maçı canlı yayın hangi kanalda? Antalya Alanya kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Giriş Tarihi: 04.03.2020 17:23 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 17:28
Antalyaspor Alanyaspor maçı hangi kanalda? Antalyaspor ile Alanyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında futbolseverler, bir kez daha Antalya derbisi heyecanı yaşayacak. Antalya derbisinde 11. randevuya hazırlanan, kupa ve lig maçlarında birbirine karşı 4'er galibiyeti bulunan Akdeniz temsilcileri, iki maçta ise yenişemedi. Peki, Antalyaspor Alanyaspor maçı canlı yayın hangi kanalda? Antalya Alanya kupa maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...
ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında Antalyaspor ile Alanyaspor arasındaki maç 4 Mart Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak. Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma A Spor kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Alper Ulusoy düdük çalacak.
4'ÜNCÜ KEZ YARI FİNAL
Bugüne kadar kupayı müzesine götüremeyen Antalyaspor, tarihinde 4. kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Kırmızı-beyazlılar, 1999-2000 sezonunda Bursaspor'u eleyerek finale yükselmişti. Finalde Galatasaray'a kupayı kaptıran Antalyaspor, 2009-2010 sezonunda bir kez daha çıktığı yarı finalde Trabzonspor'a elenmişti. Kırmızı-beyazlılar, 2013-2014 sezonunda yükseldiği yarı finalde Eskişehirspor'a elenerek kupaya veda etmişti.
ANTALYASPOR'DA İKİ EKSİK
Kırmızı-beyazlılar, 6 yıl aradan sonra yükseldiği yarı finalde, final hesaplarını yapıyor. Ligdeki performansını kupada da sürdüren Antalyaspor'da, cezalı Hakan Özmert ile sakatlığı devam eden Bahadır Öztürk, görev alamayacak.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci karşılaşması 22 Nisan Çarşamba günü Alanya'da oynanacak