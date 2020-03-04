Kobe Bryant ve kızının öldüğü kazanın yeni görüntüleri olay oldu
Basketbol tarihinin en iyilerinden biri olarak görülen Kobe Bryant ve kızının ölümü hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Sporseverlere büyük üzüntü yaşatan kazadan yeni görüntüler sızdırıldı. Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant ise bu karelerin paylaşılmasını sağlayan sorumluların cezalandırılmasını istedi.
Giriş Tarihi: 04.03.2020 23:52
Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant, 13 yaşındaki kızı Gianna ve diğer 7 kişinin hayatını kaybettiği talihsiz helikopter kazasının yankıları sürüyor. Olay yerine ilk giden polis ve itfaiye ekiplerinin enkaz fotoğraflarını sızdırdığı ortaya çıktı.
İddiaların ardından harekete geçen yetkililer, görüntüleri çekenlerin kimliğini tespit etti ve fotoğrafların silinmesi emrini verdi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan
Los İlçe Şerifi Angeles Alex , olay yerine ilk giden ekipler arasında bulunan en az 2 Villanueva ve 8 görevlinin enkaz fotoğraflarını sızdırdığını doğruladı. itfiayeci
İvedilikle harekete geçen
Los İlçe Şerifi Angeles Alex , sorumlularla teker teker görüştüklerini ve yardımcılarına söz konusu fotoğrafların silinmesi için emir verdiğini açıkladı. Villanueva Los İlçe Şerifi Angeles Alex basın açıklaması şu şekilde: Kazadan hemen sonra çekilen enkaz fotoğraflarının ortadan kaldırılmasını sağlamak benim bir numaralı Villanueva'nın . Fotoğrafları çeken ve daha sonra paylaşan görevlilerin kimliğini tespit ettik. Hepsi merkeze gelerek fotoğrafları çektiklerini ve sonrasında paylaştıklarını kabul edip, hepsini sildiler. İlk yaptıkları yanlışa rağmen sonradan böyle hareket etmeleri bizi memnun etti. önceliğimdi