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Kobe Bryant ve kızının öldüğü kazanın yeni görüntüleri olay oldu

Basketbol tarihinin en iyilerinden biri olarak görülen Kobe Bryant ve kızının ölümü hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Sporseverlere büyük üzüntü yaşatan kazadan yeni görüntüler sızdırıldı. Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant ise bu karelerin paylaşılmasını sağlayan sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Giriş Tarihi: 04.03.2020 23:52
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Kobe Bryant ve kızının öldüğü kazanın yeni görüntüleri olay oldu

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant, 13 yaşındaki kızı Gianna ve diğer 7 kişinin hayatını kaybettiği talihsiz helikopter kazasının yankıları sürüyor. Olay yerine ilk giden polis ve itfaiye ekiplerinin enkaz fotoğraflarını sızdırdığı ortaya çıktı.

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Kobe Bryant ve kızının öldüğü kazanın yeni görüntüleri olay oldu

İddiaların ardından harekete geçen yetkililer, görüntüleri çekenlerin kimliğini tespit etti ve fotoğrafların silinmesi emrini verdi.

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Kobe Bryant ve kızının öldüğü kazanın yeni görüntüleri olay oldu

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Los Angeles İlçe Şerifi Alex Villanueva, olay yerine ilk giden ekipler arasında bulunan en az 2 itfiayeci ve 8 görevlinin enkaz fotoğraflarını sızdırdığını doğruladı.

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Kobe Bryant ve kızının öldüğü kazanın yeni görüntüleri olay oldu

İvedilikle harekete geçen Los Angeles İlçe Şerifi Alex Villanueva, sorumlularla teker teker görüştüklerini ve yardımcılarına söz konusu fotoğrafların silinmesi için emir verdiğini açıkladı.

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Kobe Bryant ve kızının öldüğü kazanın yeni görüntüleri olay oldu

Los Angeles İlçe Şerifi Alex Villanueva'nın basın açıklaması şu şekilde: Kazadan hemen sonra çekilen enkaz fotoğraflarının ortadan kaldırılmasını sağlamak benim bir numaralı önceliğimdi. Fotoğrafları çeken ve daha sonra paylaşan görevlilerin kimliğini tespit ettik. Hepsi merkeze gelerek fotoğrafları çektiklerini ve sonrasında paylaştıklarını kabul edip, hepsini sildiler. İlk yaptıkları yanlışa rağmen sonradan böyle hareket etmeleri bizi memnun etti.