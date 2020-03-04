Kobe Bryant ve kızının öldüğü kazanın yeni görüntüleri olay oldu

Los Angeles İlçe Şerifi Alex Villanueva'nın basın açıklaması şu şekilde: Kazadan hemen sonra çekilen enkaz fotoğraflarının ortadan kaldırılmasını sağlamak benim bir numaralı önceliğimdi. Fotoğrafları çeken ve daha sonra paylaşan görevlilerin kimliğini tespit ettik. Hepsi merkeze gelerek fotoğrafları çektiklerini ve sonrasında paylaştıklarını kabul edip, hepsini sildiler. İlk yaptıkları yanlışa rağmen sonradan böyle hareket etmeleri bizi memnun etti.