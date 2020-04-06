İşte Galatasaray'ın hedefindeki yerli isimler Galatasaray, takımdaki yerli isimlerin kalitesini artırmak için girişimlerini hızlandırdı. Önümüzdeki sezon ilk 11'de daha fazla yerli isme forma vermek isteyen tecrübeli hocaya, yönetimden güzel haberler geliyor. Giriş Tarihi: 06.04.2020 11:36 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 11:39
Geçen sezondan bu yana kadrodaki yerli oyuncu sayısını yükseltmeyi hedefleyen Galatasaray, kaliteli isimlerin yüksek bonservisleri nedeniyle yabancılara yönelmiş ve kiralama formülü üzerinden gitmişti.
Ancak bu yaz mutlaka kaliteli Türk oyuncular kadroya katılacak. Çalışmalara devre arasında başlayan Cim Bom, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Sivassporlu Mert Hakan ve Emre Kılınç ile söz kesmişti.
Ve liste giderek genişliyor. Fatih Terim, 3 farklı bölge için 3 oyuncu daha belirledi.
Bunlar Celta Vigo'dan Okay, Göztepe'den Alpaslan Öztürk ve Antalyaspor'dan Nazım Sangare. İşte isim isim yaşanan gelişmeler..
EMRE KILINÇ OLMAZSA OLMAZ
Fanatik'in haberine göre; 21 lig maçı 7 gol, 4 asist...Sivasspor'a bu sezon müthiş katkı sağlayan Emre Kılınç, lig bitiminde aynı Mert Hakan gibi serbest kalacak. Yönetim, devre arasında Yiğido'nun iki yıldızıyla da el sıkıştı. Taraflar arasında sadece sözleşme süresi ve rakam belirlenecek. Fatih Terim aslında 25 yaşındaki Emre'yi Boluspor günlerinden beri takip ediyor. Tecrübeli hoca, kanat rotasyonunda Emre Kılınç'ın en iyi yerli isimlerden biri olduğu görüşünde.