İşte Galatasaray'ın hedefindeki yerli isimler

EMRE KILINÇ OLMAZSA OLMAZ

Fanatik'in haberine göre; 21 lig maçı 7 gol, 4 asist...Sivasspor'a bu sezon müthiş katkı sağlayan Emre Kılınç, lig bitiminde aynı Mert Hakan gibi serbest kalacak. Yönetim, devre arasında Yiğido'nun iki yıldızıyla da el sıkıştı. Taraflar arasında sadece sözleşme süresi ve rakam belirlenecek. Fatih Terim aslında 25 yaşındaki Emre'yi Boluspor günlerinden beri takip ediyor. Tecrübeli hoca, kanat rotasyonunda Emre Kılınç'ın en iyi yerli isimlerden biri olduğu görüşünde.