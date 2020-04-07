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Süper Lig tescil edilecek mi? TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş açıklama
Corona virüs nedeniyle ertelenen Süper Lig'in kaderi ne olacak? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Sürecin uzaması halinde neler yapılabileceği ile ilgili değişik senaryolarımız var ancak şu aşamada bunlarla ilgili herhangi bir spekülasyon yaratmamız doğru olmaz." dedi.
Giriş Tarihi: 07.04.2020 10:32 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 10:44
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