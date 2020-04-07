Süper Lig tescil edilecek mi? TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş açıklama

1- Bir insan, bir baba ve iş insanı olarak Koronavirüs günlerini nasıl yorumluyorsunuz? Bu süreç sizce nasıl aşılır?

Dünya olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz. Türkiye açısından bakacak olursak bu zorlu günleri birlik ve beraberlik içinde aşabileceğimize yürekten inanıyorum. Dünyanın pek çok ülkesine göre Türkiye daha iyi bir noktada. Bizler de bu süreçte bilim kurulu ve hükümetin aldığı kararlar doğrultusunda süreci yönetmeye, tedbirleri azami düzeyde uygulamaya özen gösteriyoruz. Türkiye'nin de en az can kaybı ve ekonomik hasarla bu süreçten çıkacağını düşünüyorum.