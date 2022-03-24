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İşte Türkiye'nin Portekiz maçı muhtemel 11'i! Katar yolunda ilk engel
Türkiye'nin Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na gitme hayalini gerçekleştirmek için önündeki ilk engel Cristiano Ronaldo'lu yıldızlar topluluğu Portekiz. 2002'den bu zamana hasretini çektiğimiz Dünya Kupası'na Yurt içinde ve dışında harikalar yaratan oyuncularımıza hazırız. Zorlu karşılaşma öncesi A Milli Takım'ımızın teknik direktörü Stefan Kuntz, sahaya süreceği kadroyu netleştirdi. Portekiz - Türkiye maçı saat kaçta? Türkiye'nin Portekiz karşısında sahaya çıkacağı 11 belli oldu mu? İşte tüm detaylar.
Giriş Tarihi: 24.03.2022 10:25Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 12:16