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Haberler Galeri İşte Türkiye'nin Portekiz maçı muhtemel 11'i! Katar yolunda ilk engel

İşte Türkiye'nin Portekiz maçı muhtemel 11'i! Katar yolunda ilk engel

Türkiye'nin Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na gitme hayalini gerçekleştirmek için önündeki ilk engel Cristiano Ronaldo'lu yıldızlar topluluğu Portekiz. 2002'den bu zamana hasretini çektiğimiz Dünya Kupası'na Yurt içinde ve dışında harikalar yaratan oyuncularımıza hazırız. Zorlu karşılaşma öncesi A Milli Takım'ımızın teknik direktörü Stefan Kuntz, sahaya süreceği kadroyu netleştirdi. Portekiz - Türkiye maçı saat kaçta? Türkiye'nin Portekiz karşısında sahaya çıkacağı 11 belli oldu mu? İşte tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 24.03.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 12:16
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İşte Türkiye’nin Portekiz maçı muhtemel 11’i! Katar yolunda ilk engel

A Milli Takım, Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası bileti alabilmek için ilk engel olan Portekiz ile karşılaşıyor. Eleme grubunu 2. bitirip play-off'a katılan Türkiye, Dragao'da Portekiz'e konuk oluyor.

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İşte Türkiye’nin Portekiz maçı muhtemel 11’i! Katar yolunda ilk engel

2002'den bu yana düzenlenen 4 turnuvayı pas geçen ay-yıldızlılar, bu kez turnuvaya katılarak Türk halkını gururlandırmak istiyor. Tek maç üzerinden oynanacak maçı kazanırsak, İtalya- K. Makedonya galibiyle finali Konya'da yapacağız. Yenilirsek diğer eşleşmenin mağlubuyla özel maç yapacağız

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İşte Türkiye’nin Portekiz maçı muhtemel 11’i! Katar yolunda ilk engel

RAKİPTE EKSİKLER ÖNEMLİ!
Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo, kariyerinin son dönemine gelirken, koleksiyonuna Dünya Kupası'nı da eklemek istiyor. Ancak Ronaldo'nun önünde Merih'li Çağlar'lı, Zeki'li ve Uğurcan'lı 'Türk Duvarı' olacak. Portekiz'de çok tehlikeli hücumcular var fakat rakibimizin savunması çöktü! Koronaya yakalanan Pepe, sakatlanan stoper Dias, kaleci Lopes, ön libero Ruben Neves, sağ bek Semedo, cezalı Cancelo ve Renato Sanchezbize karşı olmayacak

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İşte Türkiye’nin Portekiz maçı muhtemel 11’i! Katar yolunda ilk engel

GEZMEYE GELMEDİK
Milli takım kaptanı Burak Yılmaz, Türk halkını mutlu etmek için Portekiz'e geldiklerini ifade etti. 36 yaşındaki golcü, "Rakibimiz gerçekten güçlü. Hücum oyuncuları dünyanın en iyi takımlarında oynuyor. Ancak bizim takımımızda da dünyanın en iyi takımlarında oynayan futbolcular var. Buraya gezmeye gelmedik. Turu geçmek için ilk dakikadan son düdüğe kadar mücadele edeceğiz. İyi çalıştık, moralliyiz. Konya'da final yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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İşte Türkiye’nin Portekiz maçı muhtemel 11’i! Katar yolunda ilk engel

UKRAYNA MAÇI HAZİRANDA
Dünya Kupası play-off'unda bugün 4 maç oynanacak. Portekiz-Türkiye dışında İtalya-K. Makedonya, İsveç-Çekya ve Galler- Avusturya karşılaşacak. Ukrayna'ya saldıran Rusya'nın milli takımı men edildi ve Polonya direkt finale kaldı. Ukrayna-İskoçya maçı ise haziran ayına ertelendi. Dünya Kupası 21 Kasım-18 Aralık 2022'de düzenlenecek.