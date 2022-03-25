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Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Mesut Özil ve Ozan Tufan neden kadro dışı kaldı?

Son dakika haberine göre: Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan ile ilgili alınan kadro dışı kararı gündeme bomba gibi düştü. Dünya yıldızı Mesut Özil'in Konyaspor maçının devre arasında oyundan alınacağını öğrendikten sonra Almanca bağırarak tepki göstermesi, Ozan'ın da İsmail Kartal'a yeterince süre alamadığı için isyan etmesi sonrası iki futbolcu için kadro dışı kararı verildi.

Giriş Tarihi: 25.03.2022 14:14 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 14:14
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Fenerbahçe’de sıcak gelişme! Mesut Özil ve Ozan Tufan neden kadro dışı kaldı?

Sarı-Lacivertliler'de Konyaspor maçının devre arasında İsmail Kartal ile Mesut Özil arasında soyunma odasında neler yaşandığı da ortaya çıktı. SABAH Spor yazarları Gürcan Bilgiç ve Ali Gültiken, Fenerbahçe'nin aldığı çarpıcı kararı değerlendirirken, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan ise çok konuşulacak bir iddiada bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

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Fenerbahçe’de sıcak gelişme! Mesut Özil ve Ozan Tufan neden kadro dışı kaldı?

Fenerbahçe'de dün 2 kritik oyuncusu için verilen kararla sarsıldı. Mesut Özil ile Ozan Tufan kadro dışı kalırken, resmi siteden yapılan açıklamada "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır" ifadeleri kullanıldı ancak detaylar paylaşılmadı.

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Fenerbahçe’de sıcak gelişme! Mesut Özil ve Ozan Tufan neden kadro dışı kaldı?

Olayın perde arkasında ise 'oyundan çıkma' polemiği yatıyor. Sarı-Lacivertliler'in Arsenal'den büyük sükse yaparak kadrosuna kattığı ve tüm dünyanın gözünün F.Bahçe'ye çevrilmesine neden olan Mesut Özil, özellikle son iki maçta sahadan alınmasına sinirlendi.

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Fenerbahçe’de sıcak gelişme! Mesut Özil ve Ozan Tufan neden kadro dışı kaldı?

33 yaşındaki yıldız, Konya karşısında 45. dakikada kulübeye çekilince teknik direktör İsmail Kartal'a tepki gösterdi. "Beni neden çıkartıyorsun?" sorusunu hocasına yönelten Özil, kramponunu yere attı.

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Fenerbahçe’de sıcak gelişme! Mesut Özil ve Ozan Tufan neden kadro dışı kaldı?

SOYUNMA ODASINDA GERGİNLİK
Mesut Özil'in bu hareketi sonrasında Ozan Tufan da takım arkadaşını teselli edip destek verince o da İsmail Kartal'ın kara listesine girdi. Sezon başında Watford'a gönderilen ancak devre arasında yeniden Kanarya'ya dönen 27 yaşındaki oyuncu, Konya karşısında 90. dakikada oyuna alınınca bu sefer çılgına döndü.