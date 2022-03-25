Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Mesut Özil ve Ozan Tufan neden kadro dışı kaldı?

Son dakika haberine göre: Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan ile ilgili alınan kadro dışı kararı gündeme bomba gibi düştü. Dünya yıldızı Mesut Özil'in Konyaspor maçının devre arasında oyundan alınacağını öğrendikten sonra Almanca bağırarak tepki göstermesi, Ozan'ın da İsmail Kartal'a yeterince süre alamadığı için isyan etmesi sonrası iki futbolcu için kadro dışı kararı verildi.

Giriş Tarihi: 25.03.2022 14:14 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 14:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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