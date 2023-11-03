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İstanbul'da kritik derbi! Fenerbahçe ile Trabzonspor dev maçta karşı karşıya gelecek! İşte muhtemel 11'ler...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor kritik derbide karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi Fenerbahçe'de 6, Trabzonspor'da ise 5 sakat oyuncu bulunurken bu isimler karşılaşmada forma giyemeyecek. Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. İşte maçın muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 03.11.2023 10:36 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 10:41
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İstanbul’da kritik derbi! Fenerbahçe ile Trabzonspor dev maçta karşı karşıya gelecek! İşte muhtemel 11’ler...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

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İstanbul’da kritik derbi! Fenerbahçe ile Trabzonspor dev maçta karşı karşıya gelecek! İşte muhtemel 11’ler...

Ligde 28 puanlı Galatasaray'ın 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u mağlup ederek zirvedeki yerini korumayı amaçlıyor.

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İstanbul’da kritik derbi! Fenerbahçe ile Trabzonspor dev maçta karşı karşıya gelecek! İşte muhtemel 11’ler...

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Fred Rodrigues, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş önemli müsabakada yer almayacak.

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İstanbul’da kritik derbi! Fenerbahçe ile Trabzonspor dev maçta karşı karşıya gelecek! İşte muhtemel 11’ler...

SAVUNMA ALARM VERİYOR

Trabzonspor müsabakası öncesinde savunmadaki eksiklik, Fenerbahçe'yi düşündürüyor.

Sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Serdar Aziz'in yokluğunda teknik direktör İsmail Kartal'ın elinde o pozisyonda forma giyebilecek sadece Samet Akaydın bulunuyor.

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İstanbul’da kritik derbi! Fenerbahçe ile Trabzonspor dev maçta karşı karşıya gelecek! İşte muhtemel 11’ler...

EMRE MOR TAKIMA DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Emre Mor, Trabzonspor müsabakasıyla sahalara dönecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde Zimbru ile oynanan sezonun ilk maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan 26 yaşındaki futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde Trabzonspor karşılaşmasında kadroda yer alacak.