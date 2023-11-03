İstanbul'da kritik derbi! Fenerbahçe ile Trabzonspor dev maçta karşı karşıya gelecek! İşte muhtemel 11'ler...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor kritik derbide karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi Fenerbahçe'de 6, Trabzonspor'da ise 5 sakat oyuncu bulunurken bu isimler karşılaşmada forma giyemeyecek. Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. İşte maçın muhtemel 11'leri...