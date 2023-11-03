HaberlerGaleriFenerbahçe'nin parlayan yıldızı İsmail Yüksek'in başına talih kuşu kondu! Avrupa'nın devi peşinde
Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı İsmail Yüksek'in başına talih kuşu kondu! Avrupa'nın devi peşinde
Sarı lacivertli takımda son dönemde gösterdiği bir anda tüm dikkatleri üzerine çeken İsmail Yüksek'e peş peşe talipler gelmeye devam ediyor. Gelen bilgiye göre; 24 yaşındaki oyuncu Trabzonspor derbisinde görücüye çıkacak. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden biri yetkililerini dev karşılaşmayı seyretmek için İstanbul'a gönderdi.
Giriş Tarihi: 03.11.2023 12:51Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 12:54