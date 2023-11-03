Fenerbahçe’nin parlayan yıldızı İsmail Yüksek’in başına talih kuşu kondu! Avrupa’nın devi peşinde

Birçok yıldız için Ocak ayında takımların hamle yapacağı konuşulurken talipler de her geçen gün artıyor.

Son olarak Fenerbahçe'de ve milli takımda gösterdiği performansla bir anda dikkatleri üzerine çeken İsmail Yüksek'in İngiltere'nin önde gelen takımlarından birinin radarına takıldığı iddia edildi.