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Haberler Galeri Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı İsmail Yüksek'in başına talih kuşu kondu! Avrupa'nın devi peşinde

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı İsmail Yüksek'in başına talih kuşu kondu! Avrupa'nın devi peşinde

Sarı lacivertli takımda son dönemde gösterdiği bir anda tüm dikkatleri üzerine çeken İsmail Yüksek'e peş peşe talipler gelmeye devam ediyor. Gelen bilgiye göre; 24 yaşındaki oyuncu Trabzonspor derbisinde görücüye çıkacak. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden biri yetkililerini dev karşılaşmayı seyretmek için İstanbul'a gönderdi.

Giriş Tarihi: 03.11.2023 12:51 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 12:54
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Fenerbahçe’nin parlayan yıldızı İsmail Yüksek’in başına talih kuşu kondu! Avrupa’nın devi peşinde

İngiltere Premier Lig kulübü yetkililerinin bu hafta Trabzonspor maçında stada gelerek Fenerbahçe'nin yıldız ismi İsmail Yüksek'i takip edeceği öğrenildi...

Bu sezon Süper Lig'de rekor üstüne rekor kıran Fenerbahçe'nin yıldızları Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de radarına girdi.

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Fenerbahçe’nin parlayan yıldızı İsmail Yüksek’in başına talih kuşu kondu! Avrupa’nın devi peşinde

Birçok yıldız için Ocak ayında takımların hamle yapacağı konuşulurken talipler de her geçen gün artıyor.

Son olarak Fenerbahçe'de ve milli takımda gösterdiği performansla bir anda dikkatleri üzerine çeken İsmail Yüksek'in İngiltere'nin önde gelen takımlarından birinin radarına takıldığı iddia edildi.

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Fenerbahçe’nin parlayan yıldızı İsmail Yüksek’in başına talih kuşu kondu! Avrupa’nın devi peşinde

Habere göre; 24 yaşındaki oyuncunun Trabzonspor derbisinde de misafirleri olacak. O misafirler; İngiliz ekibi Tottenham'ın yetkilileri...

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Fenerbahçe’nin parlayan yıldızı İsmail Yüksek’in başına talih kuşu kondu! Avrupa’nın devi peşinde

Ada basınına yansıyan haberler göre; Tottenham'ın scout ekibi, derbide İsmail Yüksek'i çıplak gözle izleyecek.

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Fenerbahçe’nin parlayan yıldızı İsmail Yüksek’in başına talih kuşu kondu! Avrupa’nın devi peşinde
Ayrıca Premier Lig liderinin yanı sıra Bundesliga lideri Bayer Leverkusen'in de İsmail'e ilgisinin olduğu biliniyor.