Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe getiriyor! Transferde savaş! Ortalık karışacak

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ile Galatasaray, bu kez de transferde karşı karşıya geliyor. Ezeli rakipler arasında ocak ayında büyük bir transfer savaşı yaşanacak. Galatasaray'ın bir süre önce istediği yıldız ismin peşine sarı-lacivertli ekip de düştü. İşte o transferle ilgili flaş detaylar...