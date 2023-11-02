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Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe getiriyor! Transferde savaş! Ortalık karışacak

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ile Galatasaray, bu kez de transferde karşı karşıya geliyor. Ezeli rakipler arasında ocak ayında büyük bir transfer savaşı yaşanacak. Galatasaray'ın bir süre önce istediği yıldız ismin peşine sarı-lacivertli ekip de düştü. İşte o transferle ilgili flaş detaylar...

Giriş Tarihi: 02.11.2023 14:26 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 14:26
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Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe getiriyor! Transferde savaş! Ortalık karışacak

Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, transferde sıcak günler yaşıyor.

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Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe getiriyor! Transferde savaş! Ortalık karışacak

Sarı lacivertliler ara transfer döneminde önemli takviyeler yapmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe getiriyor! Transferde savaş! Ortalık karışacak

Yönetim özellikle yaz transfer döneminde kadroya katılan isimlerde yüksek başarı oranı sağlamıştı.

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Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe getiriyor! Transferde savaş! Ortalık karışacak

Kanarya transfer ettiği oyunculardan şu ana kadar büyük verim aldı.

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Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe getiriyor! Transferde savaş! Ortalık karışacak

Fenerbahçe'de sezon başında kadroya katılan Szymanski, Becao, Dzeko, Fred, Djiku, Livakovic ve Tadic performanslarıyla göz doldurdu.