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Haberler Galeri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Formula 1 tanıtım çekimleri havadan görüntülendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Formula 1 tanıtım çekimleri havadan görüntülendi

Formula 1 yarışlarının 14. etabı "Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020" öncesi, İstanbul tanıtımı yapılan çekimler kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı. Formula 1 tanıtım çekimleri havadan görüntülendi. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 11.11.2020 18:02 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 18:08
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Formula 1 tanıtım çekimleri havadan görüntülendi

Türkiye Grand Prix öncesi bugün hem Türkiye hem de Formula 1 organizasyonu için tarihi bir etkinlik gerçekleştirildi.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Formula 1 tanıtım çekimleri havadan görüntülendi

Formula 1 takımlarından RedBull Racing takım pilotu Alexander Albon, Formula 1 aracıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Formula 1 tanıtım çekimleri havadan görüntülendi

Asya yakasından Avrupa yakasına geçişle, Formula 1 ve Türkiye tarihinde, dünyanın ilk kıtalararası pit-stop'u gerçekleşmiş oldu.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Formula 1 tanıtım çekimleri havadan görüntülendi

Çekimler sırasında 13.30 - 16.00 saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yolları her iki yönde trafiğe kapatıldı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Formula 1 tanıtım çekimleri havadan görüntülendi

Metrobüsler ise geçişlerini Fatih Sultan Mehmet köprüsü üzerinden yaptı.