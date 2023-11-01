İsmail Kartal'dan transfer talebi! İşte Fenerbahçe'ye şampiyonluğu getirecek isim

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de, son günlerde yaşanan sakatlıklar can sıkarken; ocak ayı transfer dönemi öncesi çalışmalar başladı. Sarı-lacivertlilerde teknik patron İsmail Kartal, yönetimden bir talepte bulundu. Kartal'ın talebi sonrası yönetim yıldız ismi kadroya katmak için harekete geçti. İşte Fenerbahçe'ye şampiyonluğu getirecek isim...