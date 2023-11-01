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İsmail Kartal'dan transfer talebi! İşte Fenerbahçe'ye şampiyonluğu getirecek isim

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de, son günlerde yaşanan sakatlıklar can sıkarken; ocak ayı transfer dönemi öncesi çalışmalar başladı. Sarı-lacivertlilerde teknik patron İsmail Kartal, yönetimden bir talepte bulundu. Kartal'ın talebi sonrası yönetim yıldız ismi kadroya katmak için harekete geçti. İşte Fenerbahçe'ye şampiyonluğu getirecek isim...

Giriş Tarihi: 01.11.2023 15:38
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İsmail Kartal’dan transfer talebi! İşte Fenerbahçe’ye şampiyonluğu getirecek isim

Fenerbahçe bu sezon şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor.

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İsmail Kartal’dan transfer talebi! İşte Fenerbahçe’ye şampiyonluğu getirecek isim

Bu yolda gidişatını sürdüren sarı-lacivertli ekip son olarak Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor'a konuk oldu.

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İsmail Kartal’dan transfer talebi! İşte Fenerbahçe’ye şampiyonluğu getirecek isim

Kanarya sahadan 5-0 galip ayrıldı.

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İsmail Kartal’dan transfer talebi! İşte Fenerbahçe’ye şampiyonluğu getirecek isim

Goller 30. dakikada Erdem Canpolat (KK), 42. dakikada İrfan Can Kahveci ve 65, 77 ile 87. dakikada Edin Dzeko'dan geldi.

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İsmail Kartal’dan transfer talebi! İşte Fenerbahçe’ye şampiyonluğu getirecek isim

Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligde çıktığı 10. maçını da kazanmış oldu.