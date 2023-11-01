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Fenerbahçe'ye 4 sakatlık darbesi: Dönüş tarihleri belli oldu! Becao Süper Kupa'ya yetişecek mi?

Süper Lig'de 10'da 10 yaparak liderlik koltuğunu koruyan sarı-lacivertli Fenerbahçe, son zamanlarda savunma hattındaki sakatlıklarla başa çıkmak zorunda kalıyor. Fenerbahçe, Temmuz ayından bu yana Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı tüm resmi maçlardan galibiyetle ayrıldı ve sezonu oldukça iyi bir şekilde başlattı. Ancak son karşılaşmalarda yaşanan sakatlıklar Kanarya'nın tahtını tehdit ediyor. İşte sakatlıklara ilişkin son gelimeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.11.2023 17:03
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Fenerbahçe’ye 4 sakatlık darbesi: Dönüş tarihleri belli oldu! Becao Süper Kupa’ya yetişecek mi?

Süper Lig'de kusursuz bir başlangıç yapan sarı-lacivertli Fenerbahçe, son maçlarda savunma hattında yaşadığı sakatlık sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Temmuz ayından bu yana gösterdiği performansla dikkat çeken Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı tüm resmi maçlardan galibiyetle ayrıldı ve liderlik koltuğunu korudu. Ancak son dönemde yaşanan sakatlık problemleri, takımın istikrarını tehdit ediyor.

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Fenerbahçe’ye 4 sakatlık darbesi: Dönüş tarihleri belli oldu! Becao Süper Kupa’ya yetişecek mi?

Fred ve Becao, son oynanan karşılaşmada sakatlanarak takımdan uzaklaşacaklar. Fred'in iki hafta boyunca sahalardan uzak kalması beklenirken, Becao'nun sakatlığı daha ciddi bir hal aldığı bildirildi. Brezilyalı stoper Becao'nun sakatlığı sonrasında takımda sağlam tek stoper olarak sadece Samet kaldı. Peres, Serdar ve Djiku gibi oyuncular daha önce sakatlanmış ve uzun bir süre takımdan uzak kalmak zorunda kalmışlardı.

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Fenerbahçe’ye 4 sakatlık darbesi: Dönüş tarihleri belli oldu! Becao Süper Kupa’ya yetişecek mi?

Fred'in sakatlığına dair yaşanan gelişmeler üzerine Fenerbahçe gündeminde sakatlıklar hakim durumda. Djiku'nun sakatlığı, hafta içerisinde 'Serçe parmağı kırığı' olarak açıklanmıştı, ancak sonrasında bu sakatlığın parçalı kırık olmadığı anlaşıldı. Pendik maçının sadece 2. dakikasında ise Becao sakatlandı, bu durum taraftarları endişelendirdi. Ancak ikinci yarıda sahaya çıkmamıştı. Teknik direktör İsmail Kartal, "Becao'nun sakatlığı önemli değil, tedbir amaçlı oyundan çıkardık. Zeminle ilgili bir sakatlık değil" açıklamasında bulundu.

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Fenerbahçe’ye 4 sakatlık darbesi: Dönüş tarihleri belli oldu! Becao Süper Kupa’ya yetişecek mi?

Djiku'nun sakatlığına dair ise iddialar şu yönde: Djiku'nun Hatayspor maçında aldığı darbeye rağmen oynaması gerekiyordu, ancak bu durum ödem oluşmasına yol açtı. Oynamaya devam ettiği için stres kırığı oluştu. Djiku'nun ameliyat olması gerekebilir; aksi takdirde sakatlığı tekrar nüksetme riski taşıyor.

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Fenerbahçe’ye 4 sakatlık darbesi: Dönüş tarihleri belli oldu! Becao Süper Kupa’ya yetişecek mi?

Becao'nun durumuna dair ise ilginç gelişmeler yaşanıyor. Alınan bilgilere göre, eğer Becao ameliyat olursa 3 ay sonra sahalara geri dönebilir. Ancak ameliyat olmazsa, iyileşmesi 6-8 hafta sürebilir gibi gözüküyor.