01 Kasım 2023, Çarşamba
Fenerbahçe'ye 4 sakatlık darbesi: Dönüş tarihleri belli oldu! Becao Süper Kupa'ya yetişecek mi?
Süper Lig'de 10'da 10 yaparak liderlik koltuğunu koruyan sarı-lacivertli Fenerbahçe, son zamanlarda savunma hattındaki sakatlıklarla başa çıkmak zorunda kalıyor. Fenerbahçe, Temmuz ayından bu yana Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı tüm resmi maçlardan galibiyetle ayrıldı ve sezonu oldukça iyi bir şekilde başlattı. Ancak son karşılaşmalarda yaşanan sakatlıklar Kanarya'nın tahtını tehdit ediyor. İşte sakatlıklara ilişkin son gelimeler...
Giriş Tarihi: 01.11.2023 17:03
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