Fenerbahçe’ye 4 sakatlık darbesi: Dönüş tarihleri belli oldu! Becao Süper Kupa’ya yetişecek mi?

Fred'in sakatlığına dair yaşanan gelişmeler üzerine Fenerbahçe gündeminde sakatlıklar hakim durumda. Djiku'nun sakatlığı, hafta içerisinde 'Serçe parmağı kırığı' olarak açıklanmıştı, ancak sonrasında bu sakatlığın parçalı kırık olmadığı anlaşıldı. Pendik maçının sadece 2. dakikasında ise Becao sakatlandı, bu durum taraftarları endişelendirdi. Ancak ikinci yarıda sahaya çıkmamıştı. Teknik direktör İsmail Kartal, "Becao'nun sakatlığı önemli değil, tedbir amaçlı oyundan çıkardık. Zeminle ilgili bir sakatlık değil" açıklamasında bulundu.