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Haberler Galeri İsmail Kartal'dan kadroda rotasyon! İşte Fenerbahçe-Ludogorets maçı muhtemel 11'leri...

İsmail Kartal'dan kadroda rotasyon! İşte Fenerbahçe-Ludogorets maçı muhtemel 11'leri...

Süper Lig ve Avrupa'da oynadığı 17 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde sahasında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i ağırlayacak. Kritik maç öncesi İsmail Kartal'ın kadroda rotasyon yapması beklenirken, kafasındaki futbolcuların da netleştiği öğrenildi. İşte Fenerbahçe-Ludogorets maçının muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 26.10.2023 10:46
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İsmail Kartal’dan kadroda rotasyon! İşte Fenerbahçe-Ludogorets maçı muhtemel 11’leri...

Bu sezon önüne geleni deviren ve hem ligde hem de Avrupa'da oynadığı tüm maçları kazanan Fenerbahçe, bugün Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında Bulgar ekibi Ludogorets'i konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerde hedef, 18. maçta 18. galibiyeti almak. Bu zorlu mücadele saat 19.45'te başlayacak ve Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki mu müsabakayı İspanyol hakem Guillermo Cuadra yönetecek.

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İsmail Kartal’dan kadroda rotasyon! İşte Fenerbahçe-Ludogorets maçı muhtemel 11’leri...

263. MAÇINA ÇIKACAK
Fenerbahçe, Ludogorets karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 263. maçına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, geride kalan 262 müsabakada 103 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 352 kez havalandırırken, kalesinde ise 371 gol gördü. Teknik direktör İsmali Kartal, bugünkü mücadelede as oyuncularını dinlendirecek.

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İsmail Kartal’dan kadroda rotasyon! İşte Fenerbahçe-Ludogorets maçı muhtemel 11’leri...

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Fenerbahçe, geçen sezondan bu yana Avrupa'da yaptığı 20 maçta sadece 1 kez mağlubiyet yaşadı.

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İsmail Kartal’dan kadroda rotasyon! İşte Fenerbahçe-Ludogorets maçı muhtemel 11’leri...

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F.Bahçe'de sakatlıkları bulunan King, Serdar ve Mert Hakan Yandaş bugünkü maçta oynayamayacak.

İŞTE FENERBAHÇE-LUDOGORETS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

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İsmail Kartal’dan kadroda rotasyon! İşte Fenerbahçe-Ludogorets maçı muhtemel 11’leri...

FENERBAHÇE
İrfan Can