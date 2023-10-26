İsmail Kartal’dan kadroda rotasyon! İşte Fenerbahçe-Ludogorets maçı muhtemel 11’leri...

Bu sezon önüne geleni deviren ve hem ligde hem de Avrupa'da oynadığı tüm maçları kazanan Fenerbahçe, bugün Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında Bulgar ekibi Ludogorets'i konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerde hedef, 18. maçta 18. galibiyeti almak. Bu zorlu mücadele saat 19.45'te başlayacak ve Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki mu müsabakayı İspanyol hakem Guillermo Cuadra yönetecek.