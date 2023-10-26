27 Ekim 2023, Cuma
İsmail Kartal'dan kadroda rotasyon! İşte Fenerbahçe-Ludogorets maçı muhtemel 11'leri...
Süper Lig ve Avrupa'da oynadığı 17 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde sahasında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i ağırlayacak. Kritik maç öncesi İsmail Kartal'ın kadroda rotasyon yapması beklenirken, kafasındaki futbolcuların da netleştiği öğrenildi. İşte Fenerbahçe-Ludogorets maçının muhtemel 11'leri...
Giriş Tarihi: 26.10.2023 10:46
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